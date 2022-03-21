Звезды Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали $35 млн для Украины. Зеленский поблагодарил их за помощь

О своем звонке с благодарностью благотворителям президент сообщил в своем Instagram, информирует Эспрессо.TV

"Эштон Кутчер и Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Поражён, насколько они глубоко в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания", - прокомментировал Владимир Зеленский.

Напомним, в начале марта актеры объявили , что лично жертвуют на помощь Украине $3 млн и начинают сборник, во время которого планируют аккумулировать $30 млн. Как видим, это им удалось за неполные три недели.

Из-за санкций в России вместо голливудских премьер в кинотеатрах будут показывать советскую классику.

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