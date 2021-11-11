Звездная легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе группы "Антитела"
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снялась в новом клипе группы "Антитела"
Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
Премьера нового клипа группы "Антитела" состоится уже завтра, 12 ноября.
"Уже завтра премьера, не упустите. Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат", - написала Марина Бех-Романчук.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионкой мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину. Чемпионкой Европы в помещении 2021 года. Участницей Олимпиады-2020.
- 6 октября украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с фанатами откровенными фото с отдыха.
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