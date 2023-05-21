Звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл разыгрывает вышиванку со световыми мечами, средства пойдут на восстановление украинской школы
Марк Гэмилл, сыгравший Люка Скайвокера в "Звездных войнах", примерил вышиванку со световыми мечами и открыл розыгрыш второй такой же - средства пойдут на восстановление украинской школы
Об этом актер написал в twitter .
Он отметил, что таких вышиванок всего две – они являются подарком от платформы UNITED24. Чтобы получить авторскую вышиванку, стоит задонатить $24 или больше на восстановление школы в Бузовой.
"Эта изготовленная на заказ вышиванка с вышитыми световыми мечами является подарком от UNITED24. ИХ ТОЛЬКО 2!! Хотите выиграть другу? Просто пожертвуйте $24 или более школе в Бузовой, Украина. Давайте сделаем это вместе!", - говорится в сообщении.
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