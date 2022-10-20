Звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл помог собрать средства более чем на 500 дронов для Украины
Голливудский актер, исполнитель роли Люка Скайвокера в трилогии "Звездные войны" стал амбосадором платформы United24 и уже собрал деньги на покупку более 500 дронов для проекта "Армия дронов"
Об этом пишет Bloomberg.
Актер Марк Гэмилл, сыгравший роль джедая в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны", вышедшей на экраны в 1977 году, месяц назад стал послом United24. Он приобщился к сбору средств для украинского проекта "Армия дронов".
"Очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют результаты войны, они защищают свою землю, своих людей, они следят за границей, они глаза в небе", отметил Хэммилл в интервью Джо Матью на Bloomberg Radio's Sound On.
По словам актера, он сам был удивлен успехом проекта.
"Я был действительно шокирован, потому что они по меньшей мере два-три раза в неделю дают мне новости о происходящем. И они сказали, что получили более 500 дронов, с тех пор как я начал это делать", - поделился Хэммилл.
Ранее актер опубликовал в Twitter изображение одинокого истребителя X-Wing в сине-желтых цветах, на котором летает его персонаж Скайуокер, противостоящий флоту, которым управляет империя зла.
- В конце сентября голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24
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- 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
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