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Звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл помог собрать средства более чем на 500 дронов для Украины

20 октября, 2022 четверг
12:06
Культура

Голливудский актер, исполнитель роли Люка Скайвокера в трилогии "Звездные войны" стал амбосадором платформы United24 и уже собрал деньги на покупку более 500 дронов для проекта "Армия дронов"

Об этом пишет Bloomberg.

Актер Марк Гэмилл, сыгравший роль джедая в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны", вышедшей на экраны в 1977 году, месяц назад стал послом United24. Он приобщился к сбору средств для украинского проекта "Армия дронов".

"Очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют результаты войны, они защищают свою землю, своих людей, они следят за границей, они глаза в небе", отметил Хэммилл в интервью Джо Матью на Bloomberg Radio's Sound On.

По словам актера, он сам был удивлен успехом проекта.

"Я был действительно шокирован, потому что они по меньшей мере два-три раза в неделю дают мне новости о происходящем. И они сказали, что получили более 500 дронов, с тех пор как я начал это делать", - поделился Хэммилл.

Ранее актер опубликовал в Twitter изображение одинокого истребителя X-Wing в сине-желтых цветах, на котором летает его персонаж Скайуокер, противостоящий флоту, которым управляет империя зла.

  • В конце сентября голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24
  • Артисты по всему миру селебритиз поддерживают Украину и присоединяются к UNITED24.
  • Так, посольством инициативы UNITED24 стала американская вокалистка, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд.
  • Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
  • Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
  • В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
  • 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.

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