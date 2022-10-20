Об этом пишет Bloomberg.

Актер Марк Гэмилл, сыгравший роль джедая в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны", вышедшей на экраны в 1977 году, месяц назад стал послом United24. Он приобщился к сбору средств для украинского проекта "Армия дронов".

"Очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют результаты войны, они защищают свою землю, своих людей, они следят за границей, они глаза в небе", отметил Хэммилл в интервью Джо Матью на Bloomberg Radio's Sound On.

По словам актера, он сам был удивлен успехом проекта.

"Я был действительно шокирован, потому что они по меньшей мере два-три раза в неделю дают мне новости о происходящем. И они сказали, что получили более 500 дронов, с тех пор как я начал это делать", - поделился Хэммилл.

Ранее актер опубликовал в Twitter изображение одинокого истребителя X-Wing в сине-желтых цветах, на котором летает его персонаж Скайуокер, противостоящий флоту, которым управляет империя зла.

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