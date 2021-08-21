Звезда "Викингов": Ukraine is My Motherland

Об этом передает Еспресо.TV .



"Ukraine is My Motherland", - написала она у себя на странице большими буквами на фоне фотографии с огромным сине-желтым флагом.







Общемировое имя Винник, как актрисе принесла главная женская роль (Лагерта) в сериале "Викинги".



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Как рассказывала Кэтрин, она росла с любовью и уважением к Украине и всему украинскому, с детства занималась в Пласте.



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