Звезда "Викингов": Ukraine is My Motherland
Американская киноактриса украинского происхождения Кэтрин Винник посвятила сообщение в инстаграми двум украинским праздникам - Дню государственного флага (23 августа) и Дню Независимости (24 августа)
Об этом передает Еспресо.TV .
"Ukraine is My Motherland", - написала она у себя на странице большими буквами на фоне фотографии с огромным сине-желтым флагом.
Общемировое имя Винник, как актрисе принесла главная женская роль (Лагерта) в сериале "Викинги".
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Как рассказывала Кэтрин, она росла с любовью и уважением к Украине и всему украинскому, с детства занималась в Пласте.
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