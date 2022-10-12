Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые станет мамой

Об этом Кейли Куоко написала в Instagram.

Актриса, звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница", обнародовала фото с вечеринки, на которой раскрыли пол будущего ребенка. На снимках Куоко со своим бойфрендом – актером Томом Пелфри.

На фото будущие родители держат в руках белый пирог с ярко-розовой начинкой. У пары родится девочка.

"Девочка Пелфри появится в 2023 году, мы на седьмом небе от счастья", – написала Куоко.

36-летняя актриса и ее 40-летний бойфренд официально заявили о своих отношениях на церемонии "Эмми" в сентябре. Информации о браке не было, впрочем, на обнародованных снимках видно, что оба партнера имеют обручальные кольца.

Звезда также поделилась фотографиями, где Пелфри держит маленькую детскую одежду, а также фотографиями, на которых она позирует с чашками "папа-медведь" и "мама-медведица".

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