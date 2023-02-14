Трейлер к игре был опубликован на YouTube.

События в игре происходят в 1955 году, в "сумасшедшей утопии вымышленного СССР". Эклз сыграл роль главного героя игры – майора Нечаева.

"Выход Atomic Heart, действие которой происходит в сумасшедшей утопии вымышленного СССР 1955 года, наконец-то не за горами! Мы хотим отпраздновать последний этап обратного отсчета новым видео со звездой "Сверхъестественного" и "Хлопаков" Дженсеном Эклзом", - говорится в описании к видео.

Ранее AIN сообщило, что Atomic Heart собирает личные данные пользователей, которые по запросу может предоставлять российской ФСБ и налоговой. В политике конфиденциальности студия объяснила это изданным в РФ указом о мобилизации.