Звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз сыграл главную роль в трейлере к российской видеоигре об СССР
Американский актер Дженсен Эклз, известный по роли Дина Винчестера из "Сверхъестественного", сыграл главную роль в трейлере к российской игре Atomic Heart, события которой происходят в СССР
Трейлер к игре был опубликован на YouTube.
События в игре происходят в 1955 году, в "сумасшедшей утопии вымышленного СССР". Эклз сыграл роль главного героя игры – майора Нечаева.
"Выход Atomic Heart, действие которой происходит в сумасшедшей утопии вымышленного СССР 1955 года, наконец-то не за горами! Мы хотим отпраздновать последний этап обратного отсчета новым видео со звездой "Сверхъестественного" и "Хлопаков" Дженсеном Эклзом", - говорится в описании к видео.
Ранее AIN сообщило, что Atomic Heart собирает личные данные пользователей, которые по запросу может предоставлять российской ФСБ и налоговой. В политике конфиденциальности студия объяснила это изданным в РФ указом о мобилизации.
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