Об этом она написала в инстаграмме и прокомментировала изданию Delfi.

Журналистам звезда объяснила, что однозначно за Украину: "А как иначе? Чего еще от меня можно было ждать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция однозначны".

На вопрос, будет ли она в ближайшее время выступать в России, Вайкуле ответила: "Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально!".

Лайма Вайкуле – латышская певица и актриса. Одна из самых ярких звезд советской эстрады. Прославилась благодаря сотрудничеству с композитором Раймолдом Паулсом. Начала карьеру еще в середине 1960-х годов и поет до сих пор. Проживает в Латвии.

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