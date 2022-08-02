Звезда советской эстрады Лайма Вайкуле открыто поддержала Украину на концерте в Литве
Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в литовской Паланге
Об этом она написала в инстаграмме и прокомментировала изданию Delfi.
Журналистам звезда объяснила, что однозначно за Украину: "А как иначе? Чего еще от меня можно было ждать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция однозначны".
На вопрос, будет ли она в ближайшее время выступать в России, Вайкуле ответила: "Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально!".
Лайма Вайкуле – латышская певица и актриса. Одна из самых ярких звезд советской эстрады. Прославилась благодаря сотрудничеству с композитором Раймолдом Паулсом. Начала карьеру еще в середине 1960-х годов и поет до сих пор. Проживает в Латвии.
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