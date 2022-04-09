Звезда соцсетей, харьковского кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров. Средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам

Об этом сообщили на странице кота-блоггера в Instagram.



"Очень почетно, что это будет сбор средств для Украины. Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете приобрести билеты – все средства будут направлены на благотворительность", – отмечают в публикации.



Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах (Франция).

Звезда соцсетей харьковский кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность