English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Звезда соцсетей, харьковского кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров. Средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам

Звезда соцсетей, харьковского кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров. Средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам

9 апреля, 2022 суббота
06:32
Культура

Украинского кота-блогера Степана, переехавшего во Францию из Харькова после нападения РФ на Украину вместе с хозяевами, номинировали на престижную премию в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022

Об этом сообщили на странице кота-блоггера в Instagram.

"Очень почетно, что это будет сбор средств для Украины. Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете приобрести билеты – все средства будут направлены на благотворительность", – отмечают в публикации.

Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах (Франция).

  • Звезда соцсетей харьковский кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
блогеры
Читайте также:
Дмитрий Песков
7 апреля, 2022 четверг
Пресс-секретарь Путина назвал еще одну причину российского вторжения в Украину
ООН
7 апреля, 2022 четверг
"Признание капитуляции". После приостановки членства России в СПЛ ООН она решила сама "гордо" покинуть Совет, - Кислица
білоруські військові
8 апреля, 2022 пятница
Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.8
    Продажа 32.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 апреля
06:50
Пентагон подтвердил, что россияне запустили "Точку-У" по вокзалу в Краматорске
06:03
В Дюссельдорфе сотни людей почтили память жертв резни в пригородах Киева
05:23
Алексей Резников
Резников: "Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км"
05:11
Российская служба доставки не будет больше отправлять имущество, которое солдаты РФ награбили в Украине
04:51
Украинцы разбили 20% российской армии, – источник в Пентагоне
04:38
МВФ
МВФ открыл спецсчет для помощи Украине от стран-доноров
04:24
В Черниговской области сбили "Точку-У", которую рашисты запустили с территории Беларуси
04:04
В главном оффшорном центре Карибов заморозили $7,3 млрд российских активов, – СМИ
03:50
В РФ заявили, что СБУ готовит провокации на химзаводе, который уже 10 лет не существует
03:07
Потерял половину ноги и один глаз не работает: журналист Fox News рассказал о своем состоянии после обстрелов оккупантов
02:45
В зоне ответственности ООС наши воины отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков и 2 вертолета
02:29
ПЗРК Starstreak
Великобритания отправит в Украину новую партию ПЗРК Starstreak и противотанкового оружия на сумму в 100 млн фунтов, - Борис Джонсон
02:13
На Черниговщине из-за войны повреждения 626 км дорог государственного значения, - Укравтодор
01:53
В Ирпене построили временную насыпную переправу, параллельно идет подготовка к строительству нового моста
01:32
Под Попасной артиллерия ВСУ взорвали танк наемников из ППК "Вагнер" да немало их "музыкантов"
01:16
Девочка в красном пальто из фильма "Список Шиндлера" помогает украинцам в Польше
00:53
Подоляк
Ракетным ударом по Краматорску Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность, - Подоляк
00:44
8 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировано 6 665 человек, - Ирина Верещук
00:31
Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляен
00:28
"Путин – чудовище": звезда сериалов "Беверли Хилс" и "Волшебницы" отреагировала на ракетный удар врага по вокзалу Краматорска
00:25
Кулеба
Кулеба призывает исключить Россию из ОБСЕ
00:15
Кремль сменил лиц, ответственных за войну в Украине, - BBC
00:11
Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 52, - глава Донецкой ОВА
2022, пятница
8 апреля
23:57
Украинец Гвоздик возобновил карьеру для помощи лучшему боксеру мира в подготовке к бою с россиянином
23:46
Оккупанты силой вывезли людей из Рубежного в РФ, - Украинская правда
23:38
Российские пропагандисты так спешили обвинить Украину, что случайно выдали свою виновность – Зеленский
23:31
Зеленский
Украина требует полного эмбарго на нефть и газ и отключения всех банков от SWIFT, - Зеленский
23:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 8 апреля
23:24
Виллу Смиту запретили посещать церемонии "Оскара" следующие 10 лет
22:43
Acer, EPAM и EarthDaily Analytics присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии
22:38
Евросоюз ввел персональные санкции против более двух сотен россиян. Среди них – и дочери Путина
22:27
Без Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Корпорация Mitsubishi Motors прекращает работу в России
22:13
На востоке Украины за сутки уничтожили полсотни россиян, 4 танка и вертолет
22:09
Stand up for Ukraine: звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам
21:54
Великобритания должна возглавить процесс по выдаче ордера на арест Путина, - депутат британского парламента
21:44
Карл Негаммер
В субботу в Украину прибудет канцлер Австрии. Встретится с Зеленским и посетит Бучу
21:35
В Twitter-е появился официальный аккаунт Европарламента на украинском языке
21:25
В Херсоне раздались взрывы
21:20
Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске
21:14
Словакия вместо переданной Украине системы ПВО С-300 получила от США ракетный комплекс Patriot
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV