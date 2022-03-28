Звезда соцсетей харьковский кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность
Собранные средства присланы приютам для животных и зоопарку в Николаеве
Об этом говорится на странице кота Степана в Instagram, передает Espreso.TV.
"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали $10 035, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевский зоопарк. Ваш вклад бесценен, благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине. Спасибо!" – написал блогер.
Справка. Кот Степан – кот из Украины, получивший мировую известность в соцсетях из-за своего невозмутимого характера. Имеет более полутора миллионов подписчиков в тик-ток и инстаграмме. Родился в 2008 году. Коренной харьковчанин. Владелица Степана Анна нашла его маленьким котёнком.
- Напомним, с 26 марта украинские беженцы в Польше смогут получить по 500 злотых в месяц
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное