Звезда соцсетей харьковский кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность

Об этом говорится на странице кота Степана в Instagram, передает Espreso.TV.

"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали $10 035, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевский зоопарк. Ваш вклад бесценен, благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине. Спасибо!" – написал блогер.

Справка. Кот Степан – кот из Украины, получивший мировую известность в соцсетях из-за своего невозмутимого характера. Имеет более полутора миллионов подписчиков в тик-ток и инстаграмме. Родился в 2008 году. Коренной харьковчанин. Владелица Степана Анна нашла его маленьким котёнком.

Напомним, с 26 марта украинские беженцы в Польше смогут получить по 500 злотых в месяц

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