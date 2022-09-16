Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 21-летний Михаил Мудрик поразил скаутов мадридского "Реала" своей игрой в Лиге чемпионов. Вскоре "Шахтер" встретится с испанцами в ЛЧ очно. Аналитики клуба будут внимательно изучать игру украинца.

В "Реале" полагают, что Мудрик должен хорошо зарекомендовать себя в этих встречах. У украинца есть шансы перейти в мадридский топ-клуб.

На счету Михаила Мудрика 5 матчей, 2 гола и 3 ассиста в этом сезоне, в том числе 4 результативных действия украинец оформил в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро.

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