Звезда "Шахтера" Мудрик может перейти в "Реал"
Мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком
Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, 21-летний Михаил Мудрик поразил скаутов мадридского "Реала" своей игрой в Лиге чемпионов. Вскоре "Шахтер" встретится с испанцами в ЛЧ очно. Аналитики клуба будут внимательно изучать игру украинца.
В "Реале" полагают, что Мудрик должен хорошо зарекомендовать себя в этих встречах. У украинца есть шансы перейти в мадридский топ-клуб.
На счету Михаила Мудрика 5 матчей, 2 гола и 3 ассиста в этом сезоне, в том числе 4 результативных действия украинец оформил в Лиге чемпионов.
Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро.
- 6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- 14 сентября гол Мудрика принес "Шахтеру" ничью в матче с "Селтиком" в ЛЧ.
- После 2-го тура "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице и группе F.
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