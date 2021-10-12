Звезда "Шахтера" Марлос подумывает о завершении карьеры, - СМИ

Об этом сообщает бразильское издание Bolavip.

По информации источника, руководство бразильского "Сан-Паулу" узнало, что Марлос планирует завершить карьеру после окончания контракта с "Шахтером".

В планах Марлоса вернуться в Бразилию с семьей и заняться там бизнесом. Также сообщается, что "Сан-Паулу" готов подписать футболиста, если он захочет играть и в дальнейшем.

Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.



За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года. Его контракт действует до конца этого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb