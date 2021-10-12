Звезда "Шахтера" Марлос подумывает о завершении карьеры, - СМИ
Звездный полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос стал размышлять над завершением карьеры футболиста
Об этом сообщает бразильское издание Bolavip.
По информации источника, руководство бразильского "Сан-Паулу" узнало, что Марлос планирует завершить карьеру после окончания контракта с "Шахтером".
В планах Марлоса вернуться в Бразилию с семьей и заняться там бизнесом. Также сообщается, что "Сан-Паулу" готов подписать футболиста, если он захочет играть и в дальнейшем.
Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года. Его контракт действует до конца этого года.
- 19 августа полузащитник "Шахтера" Марлос объявил об окончании карьеры в сборной Украины по футболу.
- 25 августа Марлос заявил, что новым лидером "Шахтера" является главный тренер Роберто Де Дзерби.
- 20 сентября футболист "Шахтера" Марлос намекнул, что в ближайшее время покинет клуб .
- 29 сентября главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби призвал Марлоса подписать новый контракт с клубом.
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