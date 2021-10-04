Звезда сериала "Звездный путь" Шэтнер полетит в космос

Об этом говорится в Twitter компании.



Актеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек"



Кроме Шэтнера в космос полетит вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.



Ранее компания анонсировала свой второй космический полет на 12 октября и назвала двух первых туристов.