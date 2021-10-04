Звезда сериала "Звездный путь" Шэтнер полетит в космос
Компания Blue Origin Джеффа Безоса заявила об участии актера Уильяма Шэтнера во втором полете в космос корабля New Shepard
Об этом говорится в Twitter компании.
Актеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек"
Кроме Шэтнера в космос полетит вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.
Ранее компания анонсировала свой второй космический полет на 12 октября и назвала двух первых туристов.
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