Об этом говорится на сайте главы государства.

Канадская актриса украинского прохождения, режиссер и продюсер Кэтрин Винник приняла предложение стать послом United24. Она будет заниматься направлением "Восстановление Украины" и откроет сбор на восстановление одного из 18 домов Киевской области.

В общей сложности на восстановление этих объектов необходимо 719 млн гривен. Благодаря донорам из 110 стран уже собрано более 510 миллионов.

"Я понимаю, как важно, чтобы украинские семьи объединились. Людям нужно возвращаться домой, отстраивать свои дома, чтобы семьи снова жили вместе", – сказала Винник.

Актриса рассказала, что гордится своими украинскими корнями. Ее родители являются потомками эмигрантов из Украины, которые в 1940 году переселились сначала в Германию, а затем в Канаду, спасаясь от советской власти.

"Я горжусь тем, что вы делаете, и для меня большая честь быть в команде United24", – добавила Винник.

Зеленский пригласил Кэтрин Винник приехать в Украину и поблагодарил за поддержку, мощные месседжи и теплые слова, которые очень важны для украинцев.

"Спасибо, что вы с нами. Мы благодарны, что вы решили стать послом United24 и являетесь первой послом из Канады, с которой нас много связывает", – сказал президент.

Кэтрин Винник поддерживает Украину с начала российской агрессии в 2014 году. Посол посещала нашу страну в 30-ю годовщину независимости. После начала полномасштабной агрессии РФ Кэтрин Винник основала организацию The Winnick Foundation, оказывающую гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Справка. За девять месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 287 млн долларов.

Среди послов United24 – певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдери, кантри-певец Брэд Пэйсли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.