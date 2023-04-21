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Звезда сериала "Теория Большого взрыва" Кевин Зусман женился во второй раз

21 апреля, 2023 пятница
21:39
Культура

Актер "Теории Большого взрыва", игравший роль неудачника-одиночки Стюарта Блума, в реальной жизни женился во второй раз

О женитьбе 52-летний Зусман сообщил на своей странице в инстаграм в пятницу, 21 апреля.

"Я уже говорил, что женился в прошлый уик-энд?" – подписал актер свое свадебное фото, на котором позировал с женой Эдди Голл и отцом.

Помолвка пары состоялась еще в марте прошлого года. До романа с Эдди Голл Кевин Зусман 11 лет был женат на Алессандре Янг.

Кевин Зусман прославился ролью в популярном сериале "Теория Большого взрыва", а также известен главной ролью в "Гадкой Бетте".

19 октября 2020 года Кевин и Эдди стали официальной парой в Instagram. Он объявил, что они обручены, в марте 2022 года. Рядом с фотографией, на которой Эдди обнимала звезду руками, он написал: "Люди… она сказала да!"

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