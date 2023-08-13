Звезда сборной Англии Кейн неудачно дебютировал за "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Лейпцига" со счётом 3:0. Испанский хавбек Дани Ольмо оформил хет-трик в ворота "Баварии". Футболист отличился голами на 3 и 44 минуте, а также реализовал пенальти на 68-й.

Дебютировал за "Баварию" Гарри Кейн, только сегодня перешедший из "Тоттенхема" в мюнхенский клуб за 100 млн евро. Английский форвард вышел на поле 63-й минуте и получил оценку 6,0.

Суперкубок Германии

12 августа

"Бавария" – "Лейпциг" 0:3

Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)