Звезда сборной Англии Кейн неудачно дебютировал за "Баварию"
В субботу, 12 августа, мюнхенская "Бавария" разгромно проиграла "Лейпцигу" в матче за Суперкубок Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Лейпцига" со счётом 3:0. Испанский хавбек Дани Ольмо оформил хет-трик в ворота "Баварии". Футболист отличился голами на 3 и 44 минуте, а также реализовал пенальти на 68-й.
Дебютировал за "Баварию" Гарри Кейн, только сегодня перешедший из "Тоттенхема" в мюнхенский клуб за 100 млн евро. Английский форвард вышел на поле 63-й минуте и получил оценку 6,0.
Суперкубок Германии
12 августа
"Бавария" – "Лейпциг" 0:3
Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)
- В субботу, 12 августа, "Жирона" сыграла вничью против "Реал Сосьедад" в 1-м туре чемпионата Испании по футболу. Артём Довбик забил дебютный гол после навеса Виктора Цыганкова.
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