Звезда ПСЖ мечтает покинуть Месси и компанию ради "Реала", об этом рассказал его экс-тренер
Атакующий защитник ПСЖ Ашраф Хакими мечтает играть за мадридский "Реал"
Об этом сообщает Goal.
Итальянец Антонио Конте, который тренировал Хакими в "Интере", признался, что марокканец мечтает играть в "Реале", а не в ПСЖ.
"Его мечта - снова играть за "Реал" в качестве ключевого игрока", - сказал Конте.
Хакими является воспитанником "Реала". В сентябре 2020 он перешел оттуда в "Интер" за 43 млн евро. Этим летом ПСЖ купил Хакими у Интера за 60 млн евро.
- 6 июля латераль миланского "Интера" Ашраф Хакими стал игроком французского ПСЖ .
- Напомним, 15 сентября ПСЖ не смог переиграть "Брюгге" в стартовом матче Лиги чемпионов.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
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