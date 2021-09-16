Звезда ПСЖ мечтает покинуть Месси и компанию ради "Реала", об этом рассказал его экс-тренер

Об этом сообщает Goal.



Итальянец Антонио Конте, который тренировал Хакими в "Интере", признался, что марокканец мечтает играть в "Реале", а не в ПСЖ.



"Его мечта - снова играть за "Реал" в качестве ключевого игрока", - сказал Конте.



Хакими является воспитанником "Реала". В сентябре 2020 он перешел оттуда в "Интер" за 43 млн евро. Этим летом ПСЖ купил Хакими у Интера за 60 млн евро.

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