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Звезда Пригожина начала заходить после неудачных попыток захватить Бахмут, - ISW

23 января, 2023 понедельник
07:28
война с Россией Евгений Пригожин

После неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, "звезда Пригожина начала заходить". Вероятно, Путин обратился к нему и генералу армии Сергею Суровкину, чтобы первый завоевал как можно больше территорий, а второй морально сломал украинцев массированными ракетными обстрелами.

"Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут завершились, а воздушная кампания Суровикина совершила не больше, чем причинила страдания украинским мирным жителям, потратив большинство российских запасов высокоточных ракет", - пишут в ISW.

За этот период Пригожин, похоже, решил, что имеет достаточный авторитет, чтобы бросить вызов министру обороны России Сергею Шойгу за первенство по военным делам. Но сейчас эти надежды кажутся тщетными, отмечают аналитики. Теперь Путин снова сосредоточился на регулярной армии.

  • Напомним, НПК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России – в частности, Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В НПК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.

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