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Звезда "Мстителей" раскритиковал Маска за скандальные заявления об Украине

5 октября, 2022 среда
13:13
Новости

Голливудский актер Марк Руффало, сыгравший Халка в серии супергеройских фильмов Marvel, осудил бизнесмена Илона Маска за его твиты и поддержал Украину

Соответствующее сообщение Марк Руффало обнародовал в Twitter.

Известный американский актер итальянского происхождения Марк Руффало отреагировал на скандальные заявления бизнесмена, главы Tesla Илона Маска.

"Илон должен был выполнить домашнее задание. Однако он ошибся в каждом отдельном пункте, включая предположение, что ООН будет присматривать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", - прокомментировал актер.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризовать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
  • В свою очередь, украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Всегоо за 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше чем через час на счету было уже более 1,7 млн грн. 4 октября Притула сказал , что меньше чем за сутки украинцы собрали уже более 2,3 млн грн.
  • На это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "Когда кто-то пытается украсть колеса "теслы", это не делает его владельцем".
  • Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил, что все еще находится на стороне Украины.
  • Кремль также отреагировал на подобные твиты бизнесмена. Считает их "весьма положительными".
  • Позже Илон Маск предложил компании Twitter Inc возобновить соглашение о покупке, хотя раньше отказался от нее.

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