Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Таблоид Звезда Marvel Джереми Реннер впервые вышел на связь после операции

Звезда Marvel Джереми Реннер впервые вышел на связь после операции

4 января, 2023 среда
01:56
Таблоид

Голливудский актер, звезда Marvel, Джереми Реннер впервые связался с фанатами после перенесения операции

Реннер сделал сообщение в инстаграме.

"Спасибо всем за теплые слова. Сейчас я очень бессилен, чтобы многое писать. Но я посылаю любовь всем вам", - написал Джереми Реннер.

Звездный актер Marvel получил травму грудной клетки и ортопедические травмы при уборке снега. В понедельник, 2 января, звезду прооперировали. После этого американец был переведен в отделение интенсивной терапии.

Реннер травмировался, когда расчищал дорогу недалеко от своего дома в Тахо, чтобы его семья могла уехать после сильного предновогоднего снежного шторма.

По словам соседа актера, машина Snowcat случайно наехала на ногу актера, и он потерял много крови от травмы. Другой сосед, являющийся врачом, смог наложить жгут на ногу, пока не приехали медики.

Сразу после ужасной аварии Реннера доставили вертолетом в больницу. Актер потерял большое количество крови.

  • 1 января популярный голливудский актер Джереми Реннер получил тяжелые травмы в результате инцидента, произошедшего во время уборки снега.
  • На утро, 3 января, сообщалось, что Реннера уже прооперировали, он остается в отделении интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии.

Больше новостей из жизни звезд читайте на сайте Еспресо.Таблоид

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Шоу-бізнес
США
Персоны
Читайте также:
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
3 января, 2023 вторник
Война пришла на территорию Беларуси
аналіз крові
2 января, 2023 понедельник
Исследователи Школы медицины UM обнаружили связь группы крови с риском инсульта
Володимир Путін
3 января, 2023 вторник
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 января
01:34
В армии РФ стремительно увеличивается количество дезертиров. Убегают даже те, кого назначают искать беглецов, - офицер ВСУ Штефан
00:54
Ломаченко внесли в Реестр предателей Украины
00:48
В российском минобороны признали, что в Макеевке ликвидировано 89 военных, в том числе заместитель командира полка
00:24
Украинцы создали недорогую систему управления в бою. Над разработкой похожей в Пентагоне работали десятилетиями, – WSJ
00:22
Обновлено
Россия ударила ракетами по окрестностям Запорожья. Ранен человек
00:19
Оккупанты продолжают заполнять ЗАЭС своими работниками, - ЦНС
2023, вторник
3 января
23:58
В новом конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Украины, - Госдеп
23:58
Лунин отстоял "на ноль" матч за "Реал" в Кубке Испании
23:52
Эксклюзив
США не хотят быстрого поражения РФ, - политолог Магда
23:47
"Челси" вступил в трансферную гонку за Мудриком. Вскоре состоятся переговоры, - СМИ
23:32
В Дании впервые в течение года не произошло ни одного ограбления банка
23:28
В Чехии задержан мужчина, ограбивший инкассаторов из Словакии: он был в розыске почти 30 лет
23:16
Россия обстреляла Сумскую область из минометов в течение дня 3 января. Известно о 4 прилетах
23:12
Лидеры президентской гонки в Чехии признали, что курили марихуану и не против ее легализации
22:59
"Любая попытка нового наступления террористов должна провалиться": Зеленский обсудил усиление помощи Украине с премьерами 4 стран
22:57
Поставки нефти из РФ в течение декабря упали до самого низкого уровня за 2022 год, – Bloomberg
22:40
Эксклюзив
Сегодня в Крыму слышали три взрыва, - член меджлиса Бариев
22:18
Конгресc США
Впервые за 100 лет спикера палаты представителей конгресса США не избрали в один тур
22:16
Свет
Киев получает значительные объемы электроэнергии, прогнозы утешительны, - YASNO
22:11
Умер главный редактор парламентской газеты "Голос Украины" Анатолий Горлов
22:10
Эксклюзив
В троллейбусное депо Херсона прилетели снаряды, досталось и многоэтажкам рядом, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
21:50
Обзор
Европа готовится принимать новых беженцев, пришел ли конец правлению украинских олигархов, как в Польше спекулируют на теме Волынской трагедии. Мировые СМИ об Украине 3 января
21:37
Аналитика
В армии РФ снижается показатель количества выстрелов в сутки, но он выше, чем может позволить себе украинская армия. Колонка Сергея Згурца
21:26
Момент прилета зафиксировали видеокамеры: киевский Дворец "Украина" просит помощи в восстановлении после ракетной атаки 31 декабря
21:02
Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января
20:52
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
20:45
Ночной обстрел Дружковки: россияне применили два "искандера", один человек погиб
20:42
"У Бахмута враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед": Залужный провел первый разговор с генералом Милли в этом году
20:10
Обзор
Победные новости 314-го дня войны: запуск украинских спутников, уничтожение базы оккупантов в Токмаке и планы присоединения Украины к "клубу богатых стран"
20:08
Создать "купол" противовоздушной обороны над всей Украиной в ближайшие годы физически невозможно, - Воздушные силы
20:00
В деоккупированной Балаклее заработала многопрофильная больница, разрушенная захватчиками
20:00
OPINION
Зачем россиянам культ смерти?
19:55
Много раненых оккупантов и их нетрезвое поведение: из оккупированного Мелитополя бегут российские медики
19:37
В США погиб известный автогонщик и звезда YouTube Кен Блок
19:27
Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки"
19:17
Шмыгаль: в этом году направим половину бюджета на ВСУ и планируем начать переговоры о вступлении в ЕС
19:16
Эксклюзив
В Мукачево местные жители производят для ВСУ тактические перископы из водопроводных пластиковых труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин объяснил неспособность взять Бахмут наличием "500 линий обороны" в городе
18:52
Оккупанты за сутки совершили 18 обстрелов из РСЗО и 8 авиаударов по территории Украины
18:42
В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV