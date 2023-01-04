Звезда Marvel Джереми Реннер впервые вышел на связь после операции

Реннер сделал сообщение в инстаграме.

"Спасибо всем за теплые слова. Сейчас я очень бессилен, чтобы многое писать. Но я посылаю любовь всем вам", - написал Джереми Реннер.

Звездный актер Marvel получил травму грудной клетки и ортопедические травмы при уборке снега. В понедельник, 2 января, звезду прооперировали. После этого американец был переведен в отделение интенсивной терапии.

Реннер травмировался, когда расчищал дорогу недалеко от своего дома в Тахо, чтобы его семья могла уехать после сильного предновогоднего снежного шторма.

По словам соседа актера, машина Snowcat случайно наехала на ногу актера, и он потерял много крови от травмы. Другой сосед, являющийся врачом, смог наложить жгут на ногу, пока не приехали медики.

Сразу после ужасной аварии Реннера доставили вертолетом в больницу. Актер потерял большое количество крови.

1 января популярный голливудский актер Джереми Реннер получил тяжелые травмы в результате инцидента, произошедшего во время уборки снега.

На утро, 3 января, сообщалось, что Реннера уже прооперировали, он остается в отделении интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии.

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