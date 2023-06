Это автоматически означает, что Беню ожидает поражение в суде, вопрос только в том будет ли оно просто большим, или будет ли прям критическим для выживания самого Бени.

Многие люди задавали вопрос: "А почему так случилось?". Потому что Беня потратил огромное количество денег и применил все свое влияние, чтобы с помощью украинской коррумпированной судебной системы развалить позицию Украины в суде. Пытался захватить рычаги управления НБУ и самим Приватом. Пытался сделать так, чтобы дело Привата не подлежано британской юрисдикции. В общем, делал все, чтобы показать, что вопрос Высокого Суда для него принципиален. Он даже сумел перенести рассмотрение дела в Высоком Суде Лондона на год, потому что кому война, а кому мать родна. И тут в критический момент дал заднюю. Почему так?

Отвечаю по порядку.

Во-первых. Почему Лондонский суд критичен для Бени?

Из-за суммы, подвисшей в Лондоне.

Дело идет где-то о 3 миллиардах долларов. Не такая уж критичная сумма для украинских олигархов, скажете вы? Не совсем. Дело в том, что для того чтобы принять участие в суде, Коломойский должен был показать и заморозить для этого эти 3 миллиарда долларов. То есть это аудированные, белые и чистые активы, которые теперь невозможно на кого-то перебросить, потому что действует фриз, то есть заморозка. Простыми словами, арест. Суду Лондона невозможно показать фейковый аудит и сказать, что Никопольский завод ферросплавов стоит миллиард долларов. Оно так не работает.

Дело в том, что для того чтобы принять участие в суде, Коломойский должен был показать и заморозить для этого эти 3 миллиарда долларов. То есть это аудированные, белые и чистые активы, которые теперь невозможно на кого-то перебросить, потому что действует фриз, то есть заморозка. Простыми словами, арест

Важное примечание. Мы не знаем, что именно показал Беня для фриза в Лондоне. Это секретная информация и суд ее не раскрывает. Кажется, она известна британским представителям Украины, но они тоже ее не скажут никому.

Здесь есть две точки зрения на эту сумму. Первая – условная реакция Ходорковского, у которого в свое время Россия забрала миллиард баксов. Тогда адвокат Ходора сказал журналистам: "Вы думаете это последний миллиард?". То есть идея в том, что Беня просто полиняет на какие-то деньги, а деньги у него есть. Или еще украдет. Где-нибудь. Он умеет.

Другая точка зрения: 3 миллиарда чистых баксов, которые можно показать на Западе, это не только все, что лично украл и отмыл Беня за всю жизнь. Но и бабки многих его кентов и кентов Боголюбова. Ну, наскидывать яхт, вилл, самолетов, счетов на 3 миллиарда не так уж просто, даже если ты Коломойский и Боголюбов вместе взятые. То есть это так сказать общак группы Приват. И этот общак Беня подводил под международный фриз обещаниями, что он все решит. Если решение Высокого суда будет на несколько миллиардов в пользу Украины, Беня провтыкал общаковское бабло. А вывести законно активы из-под фриза невозможно. Корона запомнит навсегда, что какие-то типы нахлобучили ее суд.

3 миллиарда чистых баксов, которые можно показать на Западе, это не только все, что лично наворовал и отмыл Беня за всю жизнь. Но и бабки многих его кентов и кентов Боголюбова. Ну наскидывать яхт, вилл, самолетов, счетов на 3 миллиарда не так уж просто, даже если ты Коломойский и Боголюбов вместе взятые. То есть это так сказать общак группы Приват

Именно поэтому Беня пытался как-то повлиять на перспективу ПриватБанка в суде, чтобы сделать невозможным заседание, или сделать позицию Привата слабой. Не получилось, и я благодарю всех, кто помогал давить на украинские суды, чтобы не дать Бене порешать все здесь. Спасибо всем, кто помогал защитить Приват. Это и ваша победа тоже. Вот так простая акция Демсокиры под судом превращается в реальные миллиарды.

Почему Беня отказался свидетельствовать в Высоком Суде Лондона?

Многие говорят, что дело было в том, что Беня не может приехать в Британию и дать показания. Но это не так. Высокий Суд Лондона в виде исключения позволил и Бене, и Боголюбову дать показания по видео. Поэтому дело не в том, что Беня куда-то уезжает из Украины.

Дело в другом. И Беня отказывается свидетельствовать в Высоком суде не в первый раз.

Дело в том, что лондонский суд принимает для разбора все виды договоренностей. В том числе, например, устные. То есть два уважаемых джентльмена могут договориться на словах о бизнесе, и суд будет разбирать, выполнили ли они договор. Но со времен королевы Виктории в Лондоне полюбили судиться не только британские джентльмены, но и многие другие. Поэтому джентльменам там теперь не верят на слово.

Высокий Суд Лондона проводит многочасовые перекрестные допросы всех свидетелей. День за днем. Там сидят очень качественные специалисты по допросам, умеющие установить истину.

Вот вам недавний пример.

В свое время Мкртчан, Гайдук и Тарута просрали все, что у них было в "Индустриальном Союзе Донбасса" и решили продаться российскому Евразу. Ну как продаться. Ну, как Евразу.

ИСД в тот момент был пачкой из-под сухариков с огромными долгами, и фактически имел отрицательную стоимость. Долги были где-то в 2-2,5 миллиарда долларов. Россияне могли бы просто забрать ИСД за ноль. Но ведь это Россия. Конечно, Евразу покупать ИСД не было никакого смысла. И Евраз ничего и не купил. Купил ВЭБ, то есть фактически Кремль, даже менеджеры в ИСД сидели не евразовские, а ВЭБовские. И покупали не ИСД, конечно, зачем он кому нужен, а покупали рычаги влияния на Украину (в виде работников), Таруту и Юлию Тимошенко.

ВЭБ это такой российский фсбшный типа банк для именно таких дел. Коммунисты его создали в 20-х годах как внешнеторговый банк СССР. Ну, как создали – отжали. Первый глава ВЭБа – коммунист, секретарь Коминтерна – диверийной организации коммунистов. Второй глава – палач, глава революционного трибунала России, расстрелян. Третий глава – брат первой жены Сталина Сванидзе, также расстрелян. Ну, и дальше было как-то так же.

ВЭБ это такой российский фсбшный типа банк для именно таких дел. Коммунисты его создали в 20-х годах как внешнеторговый банк СССР. Ну, как создали – отжали

В итоге Тарута и Мкрчан вместе с руководством и менеджерами ВЭБа (откаты-откатики) получили 8 миллиардов долларов под всего половину ИСД. Бабки распилили, мимоходом еще кинув друг друга. Тарута на эти бабки потом всю Украину своими билбордами завесил.

В 2019 году за эту сделку в России решили кого-то наказать. Поскольку на ВЭБ пришел Шувалов и начал разматывать схематозы "бумажников". Руководителей ВЭБ было наказывать нельзя, потому что это "скрепа" и уважаемые люди, и вообще они это делали по приказу сверху. Поэтому на выбор могли впаять срок или Таруте (который в то время был в Украине) или Мкртчану (который был в Москве). Не повезло Мкртчану. Ибо в этот момент Тарута договорился с россиянами, и типа уехал в Беларусь, чтобы дать российским следователям показания на Мкртчана. Шел 2019 год. По словам Таруты, Мкртчан получил 10 лет и астрономический штраф в пару сотен миллиардов российских фублей. Суд над Мкрчаном был закрытым, потому что там была целая куча документов с грифом "секретно". Ну, чтобы точно никто не сомневался, как и зачем ВЭБ покупал ИСД. И что такое Интернет на самом деле.

Мкртчан, Тарута и еще один владелец ИСД Гайдук еще до этого решили судиться в Высоком Суде Лондона. Ибо договаривались они о продаже ИСД на словах. Ну и кинули, конечно, друг друга. И судиться решили в Лондоне, потому что там разбирают и такие дела. И суд размотал все. Тупо все. Оказалось, что Таруту в 2019 году нелегально вывезли из Беларуси в Россию с его согласия, и уже в России он давал показания представителям следкома РФ. А Высокому Суду врал. Оказалось, что "структурировал" кидок Тарутой Гайдука личный палач Кадырова Адам Делимханов и его люди. Которых Тарута называл не кадыровцами, а "коллекторами", лол. В общем, Высокий Суд Лондона отказал всем сторонам спора (ибо вы же обрыганы), а Таруту, из-за того, что он врал суду на допросах (цитата по решению суда – plainly just no telling the truth), заставили компенсировать расходы всех участников перекрестного иска. Вот так разматывают в Лондоне. До кровавого пузыря из носа. Тарута потом сказал, что суд был "предвзятым". Угу.

Высокий Суд Лондона имеет колоссальную квалификацию раскрывать самые сложные дела. Именно из-за перекрестных допросов, привлечения инсайдеров и свидетелей. Достанут все из прошлого, всех опросят и если ты там где-то врал, то на пятом восьмичасовом допросе ты поплывешь

Как мы видим, Высокий Суд Лондона имеет колоссальную квалификацию раскрывать самые сложные дела. Именно из-за перекрестных допросов, привлечения инсайдеров и свидетелей. Достанут все из прошлого, всех опросят и если ты там где-то врал, то на пятом восьмичасовом допросе ты поплывешь. Там просто не получится врать, потому что это раскроют и вытащат инфу. И все результаты после допросов будут опубликованы .

Именно поэтому Пинчук, подавший в Высокий Суд Лондона иск против Коломойского за Криворожский комбинат, получил мировое соглашение от Бени, подробности которого затем частично вынырнули в Панама Пейперз. Как только дело дошло до того, что Коломойский с Боголюбовым должны были давать показания, они сдались и пошли на сделку. И вернули Пинчуку какие-то активы. Именно потому, что понимали, что перекрестный допрос не вытянут, и Пинчук их бахнет уже на два миллиарда баксов, а не на сотни миллионов. Из интересного: дело ПриватБанка от Украины ведут те же юристы, которые когда-то вели для Пинчука дело о комбинате Хоганы. То есть кейс удачи есть.

Конечно, менеджмент современного ПриватБанка ни на какое мировое соглашение с Беней не пойдет. Корпоративное управление as is. Как не пойдет на соглашение и власть Украины, отжавшая у Коломоя Укрнафту и многое другое, и забравшая у Коломоя украинское гражданство (официальных подтверждений исключения Бени из украинского гражданства все еще нет)

Конечно, менеджмент современного ПриватБанка ни на какое мировое соглашение с Беней не пойдет. Корпоративное управление as is. Как не пойдет на соглашение и власть Украины, отжавшая у Коломоя Укрнафту и многое другое, и забравшая у Коломоя украинское гражданство (официальных подтверждений исключения Бени из украинского гражданства все еще нет). Конечно, и Порошенко и Гонтарева легко дадут показания в Суде Лондона о том, как национализировали Приват. Им нечего скрывать. Они делали свою работу.

Все против Бени. Все.

Пойти в суд и рассказать под запись, что они делали с Приватом, Беня и Боголюбов не хотят, потому что понимают, что все эти материалы получат ребята из ФБР. И дальше будет ужаснее. Могут даже обойтись без экстрадиции, просто вывезут на нейтральную территорию и забудут в багажнике.

У меня было предчувствие, что Беня и Боголюбов откажутся свидетельствовать лично, и выдвинут каких-нибудь фунтов из Привата, которые дадут показания в режиме "здесь я был об этом скажу, а здесь не был и не скажу". Дубилета-старшего, к примеру. Но никто из их фунтов очевидно тоже не согласился давать показания, потому что ФБР бодрствует. Наговорить на гарантированный срок и экстрадицию не хотят даже люди с паспортами Израиля. Схема рассыпалась, все спасают собственные задницы и сидят на них ровно.

Отказ давать показания – это автоматический проигрыш по делу. Теперь Высокий Суд будет рассматривать только свидетельство украинской стороны. И исходить из позиции, что аргументы оппонентов, скорее всего, ложь, которую они даже не способны поддержать свидетельствами лично

Отказ давать показания – это автоматический проигрыш по делу. Теперь Высокий Суд будет рассматривать только свидетельство украинской стороны. И исходить из позиции, что аргументы оппонентов, скорее всего, ложь, которую они даже не способны поддержать свидетельствами лично. И весь вопрос только в том сколько денег из 3 миллиардов долларов Суд присудит Украине. Надеюсь, что иск будет поддержан на 100%. Но может быть все что угодно. Поскольку даже отправиться в Высокий суд пришлось с помощью сложной юридической казуистики. Как я уже говорил, активы перед началом суда нужно было показать, Беня их показал, и это, на мой взгляд, огромные деньги. После того, как Украина их получит, а Беня потеряет - ему глина. От своих кентов, которых он подписал на этот блудняк.

На мой взгляд, это конечная остановка для Бени. Он кидала для своих. Человек, забравший у них все, что было награблено и выведено за границу. Все на что должны были жить они и потомки.

Конечно, украинские олигархи - не такие люди, от которых просто избавиться. И не из таких замесов выходили с победой. Но обычно они это делали, потому что вокруг были люди, которые помогали им. У Бени таких людей уже не будет. Все знают теперь о Бене, что он кидала.

Беня любил поговорку, что жизнь – это супермаркет. Бери все, что пожелаешь, но помни, что касса впереди. Теперь до кассы дошел и он. Какая ирония.

Интересно, представлял ли он себе такое будущее в 2019 году?

Думаю, что нет.

Источник

Об авторе. Антон Швец, украинский блогер, телеведущий, публицист и политический деятель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.