Звезда "Интера" посреди сезона неожиданно задумал закончить карьеру

Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, 36-летний Александр Коларов твердо решил завершить карьеру и раздумывает даже над тем, чтобы сделать это до конца сезона. Его контракт действует до лета 2022, но серб сейчас рассматривает все варианты.



В клубе уважают мнение серба и готовы предоставить ему после завершения карьеры место в тренерском штабе Симоне Индзаги.



Коларов перешел в "Интер" летом 2020 года из "Ромы". В нынешнем сезоне суммарно провел на поле всего 44 минуты.

13 января в матче за Суперкубок Италии "Интер" в дополнительное время победил "Ювентус" благодаря голу Алексиса Санчеса на 121-й минуте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb