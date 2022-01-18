Звезда "Интера" посреди сезона неожиданно задумал закончить карьеру
Сербский защитник "Интера" Александр Коларов решил завершить футбольную карьеру
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, 36-летний Александр Коларов твердо решил завершить карьеру и раздумывает даже над тем, чтобы сделать это до конца сезона. Его контракт действует до лета 2022, но серб сейчас рассматривает все варианты.
В клубе уважают мнение серба и готовы предоставить ему после завершения карьеры место в тренерском штабе Симоне Индзаги.
Коларов перешел в "Интер" летом 2020 года из "Ромы". В нынешнем сезоне суммарно провел на поле всего 44 минуты.
- 13 января в матче за Суперкубок Италии "Интер" в дополнительное время победил "Ювентус" благодаря голу Алексиса Санчеса на 121-й минуте.
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