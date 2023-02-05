Звезда Instagram Белодид получила первую медаль мирового уровня в новой категории
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла бронзовую медаль турнира Grand Slam в категории до 57 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На турнире Grand Slam в Париже украинка из-за удаления проиграла в четвертьфинале Джессике Климкейт. В поединке за бронзу Дарья Билодид победила Тельму Монтейро из Португалии и выиграла свою первую награду на соревнованиях мирового уровня после перехода в категорию до 57 кг. До этого у украинки было золото Кубка Европы, которое она завоевала в августе 2022 года.
22-летняя Билодид является двукратной чемпионкой мира и Европы и бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 в весе до 48 кг. В последний раз она выступала в этой категории на Играх в Токио летом 2021 года.
У Дарьи Билодид 479 тыс. подписчиков в Instagram.
- 4 февраля украинский дзюдоист Богдан Ядов одержал победу на турнире Grand Slam в Париже в весе до 66 кг.
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