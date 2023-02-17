Звезда "Игры престолов" Джек Глисон посетил книжный магазин в Киеве
Муниципальный книжный магазин "Сйво книги" посетил звезда "Игры престолов" Джек Глисон
Об этом сообщили в telegram-канале муниципального книжного магазина "Сяйво книги".
17 февраля 2023 года один из актеров известного на весь мир сериала "Игра престолов" Джек Глисон во время своего первого визита в Украину посетил книжный магазин "Сяйво книги".
"Во время встречи мы узнали, что Джек не только актер, но человек с большим сердцем, который не остался равнодушным и вместе с британскими волонтерами привез пикап для Вооруженных Сил Украины!", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что Джек выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона, которого он сыграл в сериале. Деньги пойдут на тепловизор для военнослужащих.
- 7 февраля сообщалось, что исполнитель роли Джоффри Баратеона в культовом сериале НВО "Игра престолов" проведет в Украине ряд мастер-классов, пообщается с украинскими актерами и поддержит ВСУ.
- 16 февраля стало известно, что ирландский актер, сыгравший Джоффри Баратеона в культовом сериале НПО "Игра престолов", уже в Украине, где он проведет мероприятия для актеров и поддержит ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное