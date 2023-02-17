Звезда "Игры престолов" Джек Глисон посетил книжный магазин в Киеве

Об этом сообщили в telegram-канале муниципального книжного магазина "Сяйво книги".

17 февраля 2023 года один из актеров известного на весь мир сериала "Игра престолов" Джек Глисон во время своего первого визита в Украину посетил книжный магазин "Сяйво книги".

"Во время встречи мы узнали, что Джек не только актер, но человек с большим сердцем, который не остался равнодушным и вместе с британскими волонтерами привез пикап для Вооруженных Сил Украины!", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Джек выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона, которого он сыграл в сериале. Деньги пойдут на тепловизор для военнослужащих.