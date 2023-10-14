Звезда фильмов о Бэтмене 90-летний Майкл Кейн сказал, что наконец-то "вышел на пенсию"

Об этом актер сообщил в интервью программе "Сегодня" на BBC Radio 4.

Он отметил, что принял решение о завершении карьеры после премьеры своего последнего фильма "Великий беглец". В нем Кейн сыграл Берни Джордана, 89-летнего реального британского ветерана Королевского флота Второй мировой войны, который попал в заголовки газет в 2014 году, когда сбежал из дома престарелых, чтобы посетить празднование годовщины дня высадки союзников во Франции. Работу актера в ленте высоко оценили критики.

"Я постоянно говорю, что собираюсь пойти на пенсию. Что ж, теперь я ушел. Я подумал, что у меня есть фильм, где я сыграл главную роль и получил невероятные отзывы... Что я могу сделать, чтобы превзойти это?" – сказал он.

Кейн отметил, что и раньше сообщал о намерении уйти на пенсию, однако каждый раз подвергался искушению вернуться. Сейчас же он считает, что велика вероятность того, что в преклонном возрасте ему будут предлагать меньше ролей, в том числе главных.

"Единственные роли, которые я могу получить сейчас, - это роли 90-летних мужчин. Или, возможно, 85-летних. А они не будут играть главные роли. Вы не позовете главным актером 90-летнего мужчину, у вас будут молодые красивые парни и девушки. Так что я подумал, что могу уйти со всем этим", - рассказал он.

Актер отметил, что трижды отказывался браться за свой последний фильм, поскольку считал себя пенсионером. После него он получал еще одно предложение, однако когда увидел, что имел в 99-страничном сценарии только 15 страниц с его репликами, - отказался.

На вопрос, как он относится к старости, актер ответил: "Я все еще хватаюсь за каждую секунду, хотя мне 90".

Справочно. Сэр Морис Джозеф Миклвайт, известный по актерскому псевдониму как Майкл Кейн, – один из самых популярных британских актеров. Он дважды получал "Оскар" – в 1987 и 2000 годах, трижды – "Золотой глобус" (1984, 1989, 1999).

Среди его фильмографии ленты о Бэтмене Кристофере Нолане, в которых он сыграл дворецкого поместья Вейнов Альфреда. Также Кейн снялся в фильмах "Начало", двух частях "Иллюзии обмана", "Интерстеллари", "Тенети" и не только.