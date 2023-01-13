Звезда "Динамо" Цыганков заинтересовал клубы АПЛ, - СМИ
Сразу два клуба АПЛ заинтересовались футболистом киевского "Динамо" Виктором Цыганковым
Об этом сообщает Spot Arena.
По информации источника, в услугах Виктора Цыганкова заинтересованы английские "Брентфорд" и "Ноттингем Форест". Пока информации о переговорах нет.
Однако есть информация, что Виктор Цыганков не проходил медосмотр вместе с другими футболистами "Динамо" и сейчас находится за границей.
Летом 25-летний полузащитник станет свободным агентом, поэтому, если Цыганков не покинет "Динамо" зимой, то клуб ничего не заработает на трансфере украинца.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 22 млн евро, он является самым дорогим игроком "Динамо".
В турнирной таблице АПЛ "Брентфорд" занимает 9 позицию, а "Ноттингем Форест" – 15.
- 10 января стало известно, что Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту".
- 11 января сообщалось, что "Порту" вряд ли согласится на финансовые запросы Цыганкова.
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