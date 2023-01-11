Звезда "Динамо" Цыганков нашел амбициозный вариант для продолжения карьеры в клубе ЛЧ

Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

По информации источника, сейчас в "Порту" оценивают кандидатуру Виктора Цыганкова как возможное усиление. Известно, что услуги украинца были предоставлены португальцам.

Летом 25-летний полузащитник станет свободным агентом. Если Цыганков не покинет "Динамо" зимой, то клуб не заработает никаких средств на трансфере украинца.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 22 млн евро, он является самым дорогим игроком "Динамо".

"Порту" после 15 туров идет 3-м в чемпионате Португалии. Команда сыграет с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

10 января легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский вернулся в родной клуб в роли тренера.

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