Звезда "Динамо" Цыганков нашел амбициозный вариант для продолжения карьеры в клубе ЛЧ
Самый дорогой футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в "Порту"
Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.
По информации источника, сейчас в "Порту" оценивают кандидатуру Виктора Цыганкова как возможное усиление. Известно, что услуги украинца были предоставлены португальцам.
Летом 25-летний полузащитник станет свободным агентом. Если Цыганков не покинет "Динамо" зимой, то клуб не заработает никаких средств на трансфере украинца.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 22 млн евро, он является самым дорогим игроком "Динамо".
"Порту" после 15 туров идет 3-м в чемпионате Португалии. Команда сыграет с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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