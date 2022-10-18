Звезда "Бонда" Дэниел Крейг получил рыцарский орден от королевской семьи
Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крэйгу награду за заслуги перед кино и театром, такой же наградой отмечен персонаж Крэйга Джеймс Бонд
Об этом сообщается в официальном Instagram королевской семьи.
Орден британскому актеру, сыгравшему в пяти фильмах франшизы о спецагенте 007, вручила принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II.
"Мы ждали вас... Принцесса вручает Дэниелу Крейгу Орден Святого Михаила и Святого Георгия - такую награду получил его персонаж Джеймс Бонд - в знак признания его выдающегося вклада в кино и театр", - сообщили представители королевской семьи.
Орден Святых Михаила и Георгия (CMG) основан в 1818 году королем Георгом IV и является шестым по старшинству титулом в британской системе наград. Этот орден вручают мужчинам и женщинам, которые занимают высокую должность на госслужбе или несут чрезвычайную или важную невоенную службу Великобритании в другом государстве.
- Дэниел Крейг появился в роли Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль" в 2006 году и в последний раз сыграл спецагента в картине "Не время умирать", премьера которого состоялась в сентябре 2021 года.
- Крейг также был назначен почетным офицером Королевского флота Великобритании. Его персонаж Бонд также является командующим Королевским флотом.
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