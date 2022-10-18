Об этом сообщается в официальном Instagram королевской семьи.

Орден британскому актеру, сыгравшему в пяти фильмах франшизы о спецагенте 007, вручила принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II.

"Мы ждали вас... Принцесса вручает Дэниелу Крейгу Орден Святого Михаила и Святого Георгия - такую награду получил его персонаж Джеймс Бонд - в знак признания его выдающегося вклада в кино и театр", - сообщили представители королевской семьи.

Орден Святых Михаила и Георгия (CMG) основан в 1818 году королем Георгом IV и является шестым по старшинству титулом в британской системе наград. Этот орден вручают мужчинам и женщинам, которые занимают высокую должность на госслужбе или несут чрезвычайную или важную невоенную службу Великобритании в другом государстве.

Дэниел Крейг появился в роли Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль" в 2006 году и в последний раз сыграл спецагента в картине "Не время умирать", премьера которого состоялась в сентябре 2021 года.

Крейг также был назначен почетным офицером Королевского флота Великобритании. Его персонаж Бонд также является командующим Королевским флотом.

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