Звезда "Баварии" перенес операцию на сердце

Об этом сообщает Sky Germany.



Коман перенес операцию на сердце и пропустит две следующие недели.



"Коман вчера перенес операцию. У него были небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием. Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а потом мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не более полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе", - сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.



В этом сезоне 25-летний Кингсли Коман сыграл четыре матча за "Баварию", голов не забивал. Transfermarkt оценивает француза в 65 млн евро.

Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3:0.

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