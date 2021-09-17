Звезда "Баварии" перенес операцию на сердце
Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман перенес операцию на сердце
Об этом сообщает Sky Germany.
Коман перенес операцию на сердце и пропустит две следующие недели.
"Коман вчера перенес операцию. У него были небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием. Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а потом мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не более полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе", - сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.
В этом сезоне 25-летний Кингсли Коман сыграл четыре матча за "Баварию", голов не забивал. Transfermarkt оценивает француза в 65 млн евро.
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Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3:0.
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