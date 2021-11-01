Звезда "Барселоны" пропустит матч против "Динамо" в ЛЧ из-за проблем с сердцем
Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем не сыграет против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Агуэро не смог доиграть матч 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". 33-летний форвард посреди первого тайма схватился за грудь и сел на газон. После этого попросил помощи врачей. Медики срочно выбежали к Агуэро. Позже игрока отвезли в больницу и провели кардиологическое обследование.
"Агуэро сообщил о дискомфорте в груди и был госпитализирован для обследования сердца", - написала пресс-служба "Барселоны".
Врачи диагностировали у Агуэро тахикардию - нарушение сердечного ритма. Аргентинец находится под пристальным наблюдением медиков и ближайшие дни он проведет в больнице. Это значит, что форвард завтра не сыграет против "Динамо" в 4-м туре Лиги чемпионов.
В начале августа Агуэро травмировал голень. Из-за повреждений аргентинец пропустил около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в "Барселону" этим летом. В этом сезоне Серхио Агуэро уже сыграл за "Барселону" 5 матчей и забил 1 гол.
Раньше Агуэро защищал цвета "Ман Сити". В составе "горожан" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов
- Напомним, 31 мая аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону".
- 9 августа стало известно, что Агуэро не сыграет за испанскую "Барселону" в ближайшие 10 недель.
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