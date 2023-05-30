Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Звезда "Арсенала" Зинченко стал послом UNITED24: он присоединится к организации благотворительного матча в Лондоне

Звезда "Арсенала" Зинченко стал послом UNITED24: он присоединится к организации благотворительного матча в Лондоне

30 мая, 2023 вторник
22:16

Посла фандрейзинговой платформы UNITED24, звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

"Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стемфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мира до войны", - говорится в сообщении президента.

Ранее в твиттер UNITED24 сообщили , что в Украину, кроме Андрея Шевченко, посетившего Киев вместе с сыном Джорданом и звездой кино Мишей Коллинзом, также прибыл еще один звездный футболист Александр Зинченко:

"У нас сегодня еще один особенный гость в Киеве! В Украине мы поздравляем звезду "Арсенала" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко".

Напомним, 23 мая стало известно, что лондонский клуб "Челси" организует благотворительный матч в поддержку Украины.

Капитанами команд могут стать Андрей Шевченко, а также Александр Зинченко. Среди участников матча будут легенды сборной Англии – Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд, эксфутболистка, а ныне телеведущая Алекс Скотт и певец Найл Хоран.

Еще раньше владелец Челси Тодд Боэли поддержал эту идею. В благотворительном матче могут принять участие и другие украинские игроки, выступающие в АПЛ: Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Михаил Мудрик (Челси).

Спорт
помощь Украине
Читайте также:
30 мая, 2023 вторник
Безлимит на два года: в СМИ появились детали соглашения между Байденом и республиканцами о госдолге США
Валерій Залужний
29 мая, 2023 понедельник
"Есть некоторые отличия лица": россияне дальше распространяют фейки о Залужном
Олександр Вільчинський
Автор Александр Вильчинский
29 мая, 2023 понедельник
Путину осталось недолго?
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
30 мая
22:41
Эксклюзив
Повышение тарифов для населения на электроэнергию не будет перекрывать всей ее рыночной стоимости, - экономист Пендзин
21:56
Аналитика
Сергей Згурец
Атака Москвы дронами и затишье на фронте перед бурей. Колонка Сергея Згурца
21:50
Иммунитет для Путина: ЮАР обещает не арестовывать президента РФ на саммите БРИКС
21:43
OPINION
Станет ли отказ от ученой степени главы МОН сигналом к изменению правил игры
21:33
Разведка Великобритании считает, что до 2030 года наибольшей угрозой для страны будет РФ, а после – Китай
21:24
санкции против РФ
"Шахеды" и дезинформация: США 31 мая объявят новые санкции против России
20:57
На военной базе оккупантов в Мелитополе поднимается черный дым, - мэр Федоров
20:48
Ракеты для ПВО, HIMARS и высокоточных систем: США 31 мая объявят новый пакет помощи Украине, - СМИ
20:29
Сунак планирует первый визит к Байдену: будут говорить о последствиях Brexit и помощи Украине
20:20
Эксклюзив
Проблема с питьевой водой в Николаеве до сих пор не решена, - депутат облсовета Москаленко
20:00
Обзор
Победные новости 461-го дня войны: британский производитель оружия откроет офис в Украине, Москву атаковали беспилотники, а ВСУ уничтожили 4 артподразделения врага
19:39
Обновлено
"Имеет право защищаться": в Великобритании заявили, что Украина может атаковать Россию
19:38
"Вместе мы сохраняем. Вместе мы творим": представительство ЕС в Украине объявило конкурс художественных проектов, посвященных войне
19:35
За вклад в развитие польско-украинских отношений: народного депутата Николая Княжицкого наградили Медалью Св. Кирилла и Мефодия
19:22
За день враг нанес 44 авиа- и один ракетный удар по Украине, — Генштаб
19:21
Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн, – будет таскать снаряды и бронетехнику
19:19
Власти РФ заявили о выдаче 1,5 млн российских паспортов на временно оккупированных территориях Украины
19:15
Словацкая теннисистка Шмидлова в сине-желтых цветах обыграла россиянку на Roland Garros - 2023
19:08
OPINION
Удары по Киеву: РФ продолжит "охоту" на украинскую ПВО. Какой запас ракет имеет агрессор
19:02
Столтенберг: мы не наблюдаем усталости стран НАТО и партнеров от помощи Украине в войне с РФ
18:53
Эксклюзив
В ПЦУ ежедневно переходят по 2-3 прихода от московского патриархата, - религиевед Филиппович
18:50
МВФ
Открывает путь к траншу в $900 млн: Украина и МВФ пересмотрели программу сотрудничества
18:47
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине: он будет включать, вероятно, системы ПВО
18:36
Эксклюзив
В предстоящие недели состоится расширение авиационной коалиции, который будет предусматривать поставки не только F-16 Украине, - эксперт Defense Express Киричевский
18:28
Обновлено
Воин ТрО заявил, что комбат взорвал авто, купленное волонтерами, а ему угрожают из-за огласки. Продолжается служебное расследование
18:21
Зеленский встретился с представителями ВAE Systems, производящей танки Challenger: обсудили размещение производства продукции компании в Украине
18:03
МИД Польши
Спикер МИД Польши лишился должности после скандального заявления о Волынской трагедии
17:55
Эксклюзив
Ярослав Железняк
История о возврате доплат так не решается: нардеп Железняк о законопроекте о выплатах и отпусках для военнослужащих
17:49
Обновлено
В Украине из-за сбоя в энергосистеме произошли экстренные отключения света. Причины могут быть в сетях Укрэнерго
17:46
Эксклюзив
Украина должна получить упрощенную процедуру вступления в НАТО, - нардеп Кравчук
17:44
К Международному дню защиты детей в Музее войны открылась выставка "Краски Победы"
17:43
Армия Беларуси будет тренироваться наносить ракетные удары "искандерами"
17:42
Правительство назначило нового главу Одесской ОВА
17:30
Дожали через три месяца борьбы: Порошенко о доплатах военным и увеличении отпусков
17:27
Обновлено
В РФ объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского
17:22
Смартфон
єВідновлення: теперь заявку для получения средств могут подать и те, у кого нет Дии или смартфона
17:06
В Украине с 1 июня возрастут тарифы на электроэнергию для населения, – СМИ
17:03
Кулеба после турне по Африке заявил, что страны континента верят в победу Украины
16:46
В РФ запретили флаг легиона "Свобода России"
16:46
Обновлено
РосСМИ заявили, что в Москве задержали украинку, пытавшуюся оформить опекунство над детьми с Херсонщины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV