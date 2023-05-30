Звезда "Арсенала" Зинченко стал послом UNITED24: он присоединится к организации благотворительного матча в Лондоне
Посла фандрейзинговой платформы UNITED24, звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.
"Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стемфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мира до войны", - говорится в сообщении президента.
Ранее в твиттер UNITED24 сообщили , что в Украину, кроме Андрея Шевченко, посетившего Киев вместе с сыном Джорданом и звездой кино Мишей Коллинзом, также прибыл еще один звездный футболист Александр Зинченко:
"У нас сегодня еще один особенный гость в Киеве! В Украине мы поздравляем звезду "Арсенала" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко".
Напомним, 23 мая стало известно, что лондонский клуб "Челси" организует благотворительный матч в поддержку Украины.
Капитанами команд могут стать Андрей Шевченко, а также Александр Зинченко. Среди участников матча будут легенды сборной Англии – Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд, эксфутболистка, а ныне телеведущая Алекс Скотт и певец Найл Хоран.
Еще раньше владелец Челси Тодд Боэли поддержал эту идею. В благотворительном матче могут принять участие и другие украинские игроки, выступающие в АПЛ: Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Михаил Мудрик (Челси).
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