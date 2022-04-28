Зверства в Буче: Генпрокуратура сообщила подозрение 10 оккупантам армии России

Об этом пишет Генпрокуратура.

По данным следствия, во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не снабжали их продуктами питания и питьевой водой.

"Подозреваемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении. С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной, а в частном случае и так, российские военные наносили мирным жителям телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику", - пишет прокуратура Украины.

Подозреваемые будут объявлены в розыск с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений, в частности, умышленных убийств.

Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение – Департаментом защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

Также отмечается, что прокуроры Киевской области благодарны журналистам проекта "Следствие Инфо" за плодотворное сотрудничество в установлении личных данных военных страны-агрессора, которые нарушали законы и обычаи войны, предусмотренные международными договорами.

"Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам - присылайте доказательства на наш единственный хаб или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107- 66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06", - добавляют в Генпрокуратуре.

Напомним, в Буче в Киевской области завершается сбор и эксгумация тел погибших во время временной российской оккупации, уже обнаружили 412 тел. Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче.

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