Зверства россиян в Украине не останутся безнаказанными, но это будет долгий процесс, - еврокомиссар

Об этом передает DW.

"Я хочу, чтобы месседж был ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но зверства, которые были совершены в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он.

Еврокомиссар заявил, что расследование военных преступлений, преступлений против человечности и возможного геноцида уже началось. По его данным, выявлено более 600 подозреваемых, расследуется более 10 тыс. случаев.

Он подчеркнул важность того, чтобы все доказательства были собраны и верифицированы.

"Это крайне важно: если будет использована ложная информация или фейки, это будет катастрофа", - сказал Рейндерс.