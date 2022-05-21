Зверства россиян в Украине не останутся безнаказанными, но это будет долгий процесс, - еврокомиссар
Европейский комиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс выразил уверенность, что за военные преступления РФ в Украине наступит ответственность
Об этом передает DW.
"Я хочу, чтобы месседж был ясным: на это потребуется время, это будет долгий процесс, но зверства, которые были совершены в Украине, не останутся безнаказанными", - заявил он.
Еврокомиссар заявил, что расследование военных преступлений, преступлений против человечности и возможного геноцида уже началось. По его данным, выявлено более 600 подозреваемых, расследуется более 10 тыс. случаев.
Он подчеркнул важность того, чтобы все доказательства были собраны и верифицированы.
"Это крайне важно: если будет использована ложная информация или фейки, это будет катастрофа", - сказал Рейндерс.
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