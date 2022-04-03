Зверства россиян в Буче и других населенных пунктах, бомбардировки Харькова и Мариуполя – это зачистка территории от украинцев, - Портников

Публицист высказал свое мнение о зверствах россиян в Буче и других населенных пунктах относительно украинцев в эфире Еспресо.TV.



"Для чего бомбить Харьков, который в российском идеологическом мифе всегда был "русским городом" и одним из городов Новороссии? Еще в крымской речи Путин четко говорил обо всех регионах Новороссии, к которым агрессор относил Харьков, Одессу, Донецк, Луганск, Николаев и Мариуполь. Путин говорил, что это подарок Сталина и там живут россияне: "территорию мы отдали, но ведь люди наши остались?" А вот Путин бомбит этих же людей, которых он с мифологической точки зрения собирался увольнять. собирался. Путин собирался освобождать территорию для себя, для вымышленной Российской империи", - отметил Портников.



По мнению журналиста, это означает простое дело: если можно уничтожать людей путем бомбардировки городов, почему нельзя их уничтожать уже тогда, когда российская армия входит в город?



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"Вот для чего россиянам эти все уничтожения городов? Для того, чтобы в городах было легче воевать. А с кем они в городах будут воевать? С этим же населением. К Буче, Ирпеню, другим городам, кстати, уже появляются такие же сообщения с Черниговщины, что там тоже убивали людей в большом количестве, - россияне входили без бомбардировок, по примеру Харькова и Мариуполя, и оккупанты там уничтожали население. Тоже немаловажный момент: а как вообще мир узнал о преступлениях Гитлера? Он же не собирался о них сообщать людям: о концентрационных лагерях, о массовом истреблении людей в городах. Так же и российские оккупанты - они не собирались выходить с Киевщины. Они просто зачищали эту территорию от ненужного им населения на будущее", - отметил Виталий. Портников.

Напомним, 3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.