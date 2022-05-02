Зверства оккупантов в Киевской области: Офис генпрокурора объявил первое подозрение - росгвардеец убил четырех мирных жителей
Правоохранители объявили первое подозрение в издевательстве над гражданскими в Буче Киевской области - его получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в facebook.
Мужчина является командиром подразделения управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Ульяновской области.
По ее словам, установлено, что Колоцей убил четырех гражданских в Буче 18 марта. А 29 марта он пытал еще одного мужчину, заставляя его признаться в подрывной деятельности против армии РФ.
По данным следствия, Колоцей забрал мужчину "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. После этого мужчину вывезли якобы на место казни, где выстрелили возле его уха. Кроме того, потерпевшего заставляли нюхать тело мертвого человека.
Колоцею объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами. За это грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
- По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских людей, убитых российскими военными.
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