Зверей к ответственности, вермахт такого не творил - Рыбачук

О важности ответственности за совершенные врагом преступления в Украине рассказал Олег Рыбачук, политик и общественный деятель в эфире Еспресо TV



Политик считает: "То, что увидели в Буче, то, что увидели очевидцы на житомирской трассе, где эти орки отступали, это кадры, которые должны пробить сознание последнего Орбана и Макрона, Шольца. Не может быть человека, который на это не сможет реагировать. Это момент очень важен, чтобы Украина снова задала вопрос не просто перемирия, а ответственности за то, что произошло, потому что даже во Второй мировой войне вермахт, регулярные немецкие силы, они такого не творили. У немцев были специальные силы СС, гестапо. В России элитные подразделения, которые были в районе Гостомеля и Бучи, это же десантники туда зашли, это элиточка военная, они вели себя как гестапо и СС вместе, что интересно, им давали приказы такое делать."



"Когда говорим теперь о том, когда достигнем перемирия, во-первых, мы его завоевали. Не то, что нам дарит Путин. Россияне бегут из Киева, а не делают жест доброй воли. Это все понимают, очень хорошо понимают и в Пентагоне, и в Соединенных Штатах, но речь идет о том, каким образом сделать так, чтобы подобных кошмаров никогда не было, и поэтому снова на каждом шагу нужно об этом говорить, выгнать орков из Украины, предоставить оружие для этого, соответственно, это одно дело. А другое дело, неизбежно привлечь к ответственности этих зверей, которые давали такие приказы и выполняли их", - продолжает свое мнение Олег Рыбачук.



"Надо приглашать международных наблюдателей, тех следователей, которые будут документировать дела для международного уголовного суда. Но для того, чтобы говорить о неизбежности ответственности есть следующий момент, а кто и как будет гарантом этой ответственности. Ведь Путин не моральный человек, сетовать ему чем-то или привлечь его к ответственности из-за дипломатических заявлений, этого совершенно не достаточно. с Украиной. Вокруг этого и идут основные переговоры" - подытожил политик.

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