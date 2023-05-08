"Зубы дракона", траншеи, паника, перемещение живой силы: в ГУР рассказали, готовится ли враг к летнему сезону во временно оккупированном Крыму
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о панических настроениях у оккупантов перед наступлением украинской армии
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"С одной стороны, враг действительно готовится к продолжению освобождения украинскими Силами безопасности и обороны временно оккупированных территорий. Мы видим инженерные работы, траншеи, разного рода сооружения, так называемые "зубы дракона", перемещение живой силы и техники", - отметил он.
Однако, с другой стороны, добавляет Юсов, это сопровождается в том числе паническими настроениями – среди оккупантов, оккупационной администрации и российских военных.
"Это видно и из материалов перехватов, и из другой информации. И также среди простых "обывателей", которые являются коллаборантами. Поэтому да – паника есть. И если те же траншеи роются на севере Крыма – это значит, что для себя один из сценариев они предполагают отступление и прорыв в Крым украинских Сил безопасности и обороны", - сказал он.
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Он также добавил, что враг готовится и это фактор, который будет учитывать и украинское военное командование, и военно-политическое руководство.
"То есть это фактор, который будут учитывать при планировании дальнейших операций по освобождению украинских территорий. Легкожить подобными вещами никто не будет", - заверил Юсов.
Комментируя ситуацию с Крымом, представитель ГУР отметил, что "в концлагерях курортный сезон не проводят".
"Сегодня и вся Российская Федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить? Разве если переодетые фсбшники будут притворяться туристами - в таком случае возможно", - добавил он.
- 6 мая сообщалось, что на Западе среди некоторых политиков существует мнение, что освобождение украинцами Крымского полуострова может привести к ядерной войне.
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