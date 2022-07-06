ЗСУ продвигаются по нескольким направлениям, в частности на Херсонщине и Запорожье, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что ЗСУ продвигаются по Херсонскому и Запорожскому направлениям
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на обращение Зеленского.
"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать", - сказал Владимир Зеленский.
Президент призвал говорить с людьми, которые остались на оккупированных территориях.
"Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами, – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние, возле Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
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