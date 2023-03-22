То и дело у ведущих западных медиа появляются материалы о разногласиях между союзниками и украинскими властями, а также внутри самих союзников по определению украинской победы – и целей в войне, и соответственно видов, объемов и темпов помощи.

Правда, сами же обозреватели отмечают, что вопросы такого уровня сложности как поддержка Украины в войне против России никогда не обходятся без дискуссий. Чтобы эти дискуссии ускорить и ускорить предоставление Украине оружия для наступления и освобождения территорий (а именно победы лучше мотивируют дальнейшую помощь), украинские власти должны сделать достаточно простые и логические шаги.

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Не допускать и намека на то, что в Украине могут нарушаться принципы демократии и верховенства права (попытки скрыть такие вещи лишены смысла в информационный период XXI века).

Не нарушать, а укреплять единство, не препятствуя, а способствуя всем возможным политическим, экономическим и общественным контактам украинцев с союзниками, а также "третьими странами", пытающимися знать свою выгоду "вне битвы". Ни одна власть в этих вопросах не справится сама – поэтому не стоит и пытаться.

Укреплять единство, не препятствуя, а способствуя всем возможным политическим, экономическим и общественным контактам украинцев с союзниками, а также "третьими странами", пытающимися знать свою выгоду "вне битвы". Ни одна власть в этих вопросах не справится сама – поэтому не стоит и пытаться

Не скрывать, не подменять фейковыми делами, а расследовать по существу и коренным образом исправлять проблемы коррупции, злоупотреблений и неэффективности, особенно в отношении Вооруженных Сил и их обеспечения.

Сочетание этих вещей существенно усугубит аргументы наших друзей и не оставит шансов скептикам.

В конце концов, как недавно заметил британский обозреватель Тимоти Аш, время действительно не работает на Путина. Если только не будут медлить союзники Украины. Мы больше всего заинтересованы в том, чтобы у такого промедления не было шансов. Тем более, когда и ВСУ на поле боя, и санкции в экономике приближают победу все более убедительно.

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Время действительно не работает на Путина. Если только не будут медлить союзники Украины. Мы больше всего заинтересованы в том, чтобы у такого промедления не было шансов. Тем более, когда и ВСУ на поле боя, и санкции в экономике приближают победу все более убедительно

За 2022 год количество российских компаний под санкциями возросло почти вдвое – с 1,6 тыс. до 2,9 тыс. Центробанк России отмечает, что в таких условиях российский экспорт может потерять конкурентоспособность и сократиться даже при переориентации поставок в дружественные страны. Треть (33,3%) электроэнергии, производимой в Германии в 2022 году, была получена от угольных электростанций. Угольная генерация Германии обеспечивается собственными ресурсами, и это явилось весомым фактором для снижения зависимости страны от российского газа.

Зря Путин пытается подать Россию как "лидера незападного мира" - этим странам "лидер" не нужен; а собственные интересы диктуют необходимость продолжать отношения как раз с цивилизованным миром, а не с обанкротившимся разбойником

5. Власти Индии решили не нарушать санкции, введенные против России, в частности, потолки цен на российскую нефть на уровне $60.

6. Чиновники в правительстве Индии попросили банки и трейдеров соблюдать действующие ограничения.

7. Зря Путин пытается подать Россию как "лидера незападного мира" - этим странам "лидер" не нужен; а собственные интересы диктуют необходимость продолжать отношения как раз с цивилизованным миром, а не с обанкротившимся разбойником.

8. США в это время ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

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Пока крупные страны определяются, что будет выгоднее в торговле, их бизнесменам помогают найти правильный ответ.

9. Резкое падение экспортных доходов нефтяных компаний спровоцировало на российском рынке бензина рекордное за 5 лет повышение цен.

Стоимость марки "Регуляр-92" уже с середины января подскочила на 48%. А бензин "Премиум-95" начал стремительно дорожать в феврале. Чуть больше, чем за месяц, его цена выросла на 36%.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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