ЗРК SAMP-T может использоваться ближе к фронту, чем Patriot, – главред Defense Express Катков
Передача каждого ЗРК, таких как SAMP-T или Patriot, будет иметь огромное, астрономическое значение для усиления обороны
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Крайне важно понимать, что SAMP-T – это комплекс противоракетной обороны. Он может использоваться, как средство ПВО и тогда он поражает цели на дальности до 100 км. В то же время он имеет возможность перехвата баллистических ракет, для Украины это крайне важно. Россия будет увеличивать применение баллистических ракет ввиду высокой эффективности ПВО Украины в сбивании "шахедов" и крылатых ракет. Там показатели более 90%", - рассказал он.
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Катков добавил, что против баллистических ракет нужно иметь комплексы ПРО – это Patriot или SAMP-T, которые поставляются или обещаны.
"Передача каждой такой батареи, каждого ЗРК будет иметь огромное, астрономическое значение для усиления обороны. Комплекс SAMP-T достаточно мобильный. Он значительно компактнее Patriot, там меньше обслуживающего персонала. Объективно, он может использоваться ближе к прифронтовым районам, чтобы отгонять авиацию РФ. Это достаточно рискованно в любом случае, но это возможность", - подытожил эксперт.
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