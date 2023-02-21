Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о шестом пакете помощи Украине. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает Суспильное.

Также по ее словам, помощь включает системы против воздушной обороны. Кроме оборонной помощи, обсудили Евроатлантическую интеграцию Украины, формулу мира и восстановление. В частности, в апреле в Италии по этому вопросу состоится конференция.

Отвечая на вопрос, когда Италия предоставит Украине истребители и ПВО Мелони отметила, что сейчас внимание сосредоточено на предоставлении оборонного оружия.

"Что касается поставок истребителей. Я хочу сказать важный момент, когда речь идет о стране, к которой совершена агрессия, то все поставляемое этой стране оружие — это оборонное оружие. Как уже говорили, мы концентрируемся на этом этапе на теме систем ПВО. Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро передать ЗРК SAMP-T, но в новом пакете помощи есть другие системы ПВО Skyguard и Espide", - отметила она.

В частности, премьер Италии подчеркнула, что на сегодняшний день стратегической целью является защитить критическую инфраструктуру Украины.

"А также мы прилагаем усилия в вопросе разминирования. Мы на постоянном контакте. Для нас очень важно помогать, а также в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Это очень важный аспект", — сказала Мелони.