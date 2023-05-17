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Аналитика

ЗРК Patriot невозможно уничтожить. Российский миф о неуязвимости ракет "Кинжал" разрушен. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
17 мая, 2023 среда
21:41
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Система ЗРК Patriot состоит из радара, командного пункта и 6 или 8 пусковых установок. Все эти составляющие системы размещаются на определенной площади и удалены друг от друга. То есть уничтожить полностью батарею Patriot невозможно

ЗРК Patriot против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Вчера был исторический день. Украинская ПВО уничтожила все 18 крылатых и баллистических ракет. Все российские ракеты "Кинжал", которыми противник атаковал Киев, были уничтожены американским ЗРК Patriot. Однако у этой атаки было продолжение. Сегодня, со ссылкой на двух американских чиновников, телеканал CNN сообщил, что США направила инспекторов для проверки ЗРК Patriot , который мог понести повреждения во время последней атаки на украинскую столицу. По данным источников CNN, повреждения ЗРК Patriot минимальны и незначительны. Эти повреждения можно наладить на месте без вывоза системы из Украины. Сама система продолжает работать, а ее радар остался не поврежден. Хочу напомнить, что система Patriot состоит из радара, командного пункта и шести или восьми пусковых установок. Все эти составляющие системы размещаются на определенной площади и удалены друг от друга. То есть уничтожить полностью батарею Patriot невозможно. ЗРК Patriot может сбивать самолеты на расстоянии до 150 км, а баллистические ракеты – до 40 км.

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (фото: twitter.com/oleksiireznikov)

16 мая, во время атаки на Киев, Россия впервые использовала значительное количество гиперзвуковых ракет "Кинжал". В частности было выпущено 6 ракет такого типа. Все эти ракеты были уничтожены. Стоит отметить, что ранее противник использовал единичные пуски таких ракет. Также следует добавить, что характер атаки был нетипичным. Все ракеты летели с достаточно высокой плотностью с минимальным интервалом. Запуск производился с северо-восточного направления. Комплекс ЗРК Patriot работал по "кинджалам" в автоматическом режиме. Если проанализировать видео работы ЗРК Patriot, авторов которых уже задержала СБУ, можно сделать выводы, что в течение 2 минут ЗРК Patriot выпустил 20 ракет. Это говорит о том, что в таком режиме люди работать не могут, и поэтому система работала автоматически. 16 мая – день, когда технологии ЗРК Patriot полностью уничтожили российский миф о неуязвимости гиперзвуковых ракет РФ.

ВСУ не готовятся к окружению Бахмута

Военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что сегодня ситуация в Бахмуте может рассматриваться как составляющая подготовки к предстоящим контрнаступательным операциям ВСУ . Для Украины одной из главных задач в Бахмуте остается усилить контроль за логистическими линиями, обеспечивающими поставки наших войск в городе. По словам Кевлюка, противник может рассматривать несколько задач для себя. Во-первых, россияне могут продолжать рассматривать захват Бахмута и контроль над высотами западнее города, что позволит создать им достаточно выгодный оборонительный рубеж. Во-вторых, противник может рассматривать Бахмут как район для утилизации боевиков ЧВК Вагнер , которую ВСУ добивают в городе. Согласно этому, отметил эксперт, южнее и севернее города действуют регулярные части армии РФ. Кевлюк также добавил, что действия ВСУ не похожи на то, что украинские подразделения планируют оцепление Бахмута.

карта Бахмут Хромове Кліщіївка 16.05.23 Бои у Бахмута по состоянию на 17 мая

Военный эксперт Виктор Кевлюк рассказал, что достижения 3-й и 5-й штурмовых бригад ВСУ и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады возле Бахмута связаны со правильно выбранным моментом для атаки. Дело в том, что противник провел очень неудачную ротацию. На позиции зашла частично небоеспособная 72-я мотострелковая бригада 3-го армейского корпуса армии РФ . Эта бригада не была готова к стойкой обороне и получила сильный удар. Противник потерял две роты личного состава и более 200 военных убитыми. Наши военные части, после этой атаки, смогли продвинуться на расстояние более 2 км . Также следует отметить, что украинские подразделения довольно неплохо продвинулись в районе Клищиевки, создавая угрозу российским войскам, действующим в северной части Бахмута.

ВСУ перехватывают инициативу по всей линии фронта

Военный эксперт Виктор Кевлюк считает, что сегодня российские войска вынуждены отдать инициативу ВСУ. Российское командование очень озадачено событиями на военном театре действий. По словам Кевлюка, у россиян нет никакого представления о том, где будет нанесен удар украинской армии . Именно поэтому российское командование избрало привычную для них тактику – ведение оборонительной операции. Противник еще сохраняет признаки активности на определенных направлениях, однако это локальные проявления наступательных действий, больше похожие на имитацию активной обороны.

Гуманитарное разминирование государства – вызов для государства, бизнеса и общества

Общественный деятель Валерий Пекарь рассказал, что безопасность остается главным долгосрочным приоритетом для Украины. Поскольку не только Украина, а мир сталкивается с новыми вызовами безопасности. В частности, это касается кибербезопасности и безопасности критической инфраструктуры. Поэтому, по словам Пекаря, Украине важно объединить решения, которые нужны прямо сейчас, с постоянными долгосрочными решениями, которые обеспечат безопасность на целые поколения.

Валерий Пекарь также отметил важность вопроса гуманитарного разминирования страны. По его мнению, силами государства решить эту проблему не удастся. Это означает, что в процесс разминирования Украины должны присоединиться компании, имеющие соответствующую специфику. Имеют сертификацию и обученный персонал. И такие компании, по словам Пекаря, уже появляются в Украине. В частности, аграрные компании, которые не могут ждать от государства разминирования территорий, а вынуждены за свой счет работать в этом направлении. Итак, сейчас речь идет о том, чтобы объединить усилия государства, бизнеса и общества для решения проблемы минирования Украины. Такие решения имеют долгосрочный потенциал.

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