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Обзор

ЗРК Patriot как сверхважный компонент противоракетной обороны: сбивать X-22, "Кинжалы" и не только

Алексей Левков
8 мая, 2023 понедельник
22:18
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Долгожданные зенитные ракетные комплексы Patriot уже показали, как будут сбивать российские ракеты, разрушив один из главных мифов о "недоступном "Кинжале"

В конце декабря 2022 Пентагон объявил об очередном пакете оборонной помощи для Украины на 1,85 млрд долларов — и в этом пакете впервые было сообщено о передаче долгожданных зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны существенно усилить возможности противоракетной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Впоследствии о передаче комплексов и пусковых к этим ЗРК сообщили, соответственно, Германия и Нидерланды.

Через четыре месяца после официального объявления о передаче Украине зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot они в конце концов усилили наши воздушные силы.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Наша противовоздушная оборона максимально быстро их освоила. И наши партнеры сдержали слово", – 19 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников объявил о прибытии ЗРК Patriot в Украину.

Уже 23 апреля в ВС ВСУ отметили, что первый дивизион этих ЗРК уже заступил на боевое дежурство и защищает небо Украины. Через несколько дней, 27 апреля, стало известно, что на боевое дежурство вступил и второй дивизион ЗРК Patriot. Также сообщалось о передаче отдельных пусковых установок от Нидерландов. Но чем именно особенный этот комплекс с учетом того, что мы уже имеем вооруженные другие современные ЗРК, такие, как немецкий ЗРК IRIS-T?

ЗРК Patriot как современный комплекс противоракетной обороны

Разработка зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot стартовала еще в 1976 году, а развертывание – в 1984, и учитывая эти цифры можно было бы сказать, что речь идет уже о 40-летнем комплексе. Но это будет ошибочное утверждение, ведь Patriot постоянно обновлялся и его последняя модернизация, известная как Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) является фактически едва ли не новой системой.

зенітно ракетний комплекс Patriot

Американцы постоянно модернизировали свой ЗРК Patriot, чтобы он мог как можно лучше противостоять современным угрозам

Но перед тем как поговорить непосредственно об одной из последних и мощных модернизаций этого ЗРК, стоит остановиться на версии MIM-104C (PAC-2). Эта модернизация создавалась с учетом того, что комплекс должен был надежно противостоять одной из самых сложных целей в воздухе – баллистическим ракетам.

Модернизация попала на вооружение в 1990 году и быстро приняла участие в боевых действиях, а именно в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах. И вот здесь начинается самое интересное – да, хотя изначально речь шла о стопроцентной эффективности ЗРК Patriot в версии PAC-2 против баллистических ракет, уже в 1992 году пришлось признать, что комплекс смог перехватить менее 50% ракет, а впоследствии была информация и вообще о достаточно незначительном показателе в 10%.

Основная причина таких неудовлетворительных показателей была следующая – ракеты PAC-2 не могли своими обломками полностью уничтожить боеголовку баллистической ракеты, которая получала некритические повреждения и могла несколько отклониться от цели, но ее боевая часть оставалась фактически невредимой. Поэтому даже несмотря на поражение зенитной ракетой баллистическая ракета могла выполнить свою задачу.

Все это дало толчок очередной модернизации ЗРК к версии PAC-3 – идея заключалась в том, чтобы сбить баллистическую ракету другой ракетой с помощью кинетической энергии. Другими словами, зенитная ракета должна была обладать достаточно высокой скоростью и точностью, чтобы гарантированно уничтожить баллистическую ракету в воздухе. Впоследствии появилась и обновленная версия ракеты PAC-3 MSE, которая может уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 60 км. Именно поэтому Patriot так важен для Украины – потому что умеет сбивать ракеты, которые до сих пор для нас были недостижимы.

Фото: Defence-express

Так, в таблице можно увидеть, что благодаря американскому ЗРК можно будет сбивать такие цели, как ракеты с ЗРК С-300 и С-400, "Искандер" и т.д.

ЗРК Patriot как средство противовоздушной обороны

Хотя о зенитном ракетном комплексе Patriot для Украины говорили прежде всего в контексте противоракетной обороны, но не стоит недооценивать его роль и как средства противовоздушной обороны – то есть против аэродинамических целей: вражеской авиации (самолетов, вертолетов и беспилотников), а также и против крылатых ракет.

Действительно, американскому Patriot есть что противопоставить авиации российского оккупационного войска – если ракеты он может сбивать на расстоянии до 60 км, то дальность против авиации составляет уже 150-160 км в версии PAC-2. Таким образом, зенитные ракетные комплексы Patriot могут частично решить проблему противостояния российским самолетам. Но здесь уже вопрос в наращивании количества этих ЗРК в Украине, а также ракет к ним.

Patriot против российского "Кинжала": очередной миф роспропаганды разрушен

Россияне активно пиарили свою ракету Х-47 "Кинжал" как "гиперзвуковую" разработку, недостижимую для современных средств противоракетной обороны. Впрочем, наши Воздушные силы с ЗРК Patriot доказали обратное – 6 мая 2023 Командующий ПС ВСУ подтвердил уничтожение российской ракеты "Кинжал" в небе над Киевом около 2:40 4 мая, которая была выпущена из истребителя МиГ-31К.

Фото: Defence-express

Сравнение фото обломков сбитой ракеты

Относительно гиперзвуковых возможностей российского "Кинжала" стоит отметить такое – да, он действительно умеет разогнаться до гиперзвуковой скорости благодаря ускорителю. Но одновременно поддерживать гиперзвуковую скорость вплоть до момента попадания в цель, т.е. (составляющая, напомним, выше 5 чисел Маха или более 6 125 км/ч). В то же время все равно "Кинжал" остается довольно тяжелой целью, которую сбить не так уж просто, поэтому недооценивать заслугу наших сил ПРО никак нельзя.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Эспрессо.

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