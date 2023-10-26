ЗРК HAWK – американская система для украинской ПВО, для которой ракет точно хватит

Эспрессо рассказывает об поступивших на вооружение ВСУ американских ЗРК, их технических характеристиках и преимуществах над другими системами.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, принятый на вооружение армии США в 1959 году. Название системы является традиционным для американского ВПК игрой слов. Hawk с английского означает "ястреб", но одновременно и аббревиатурой. HAWK – "перехватчик (убийца?), управляемый по всей траектории полета".

В 1971 году провели программу основательной модернизации, которая включала несколько улучшений для зенитной управляемой ракеты и замену всех радиолокационных систем на новые модели. Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в частности добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, а в 1995 году была добавлена новая боеголовка, которая позволила борьбу против тактических ракет ближнего действия. Во время Холодной войны MIM-23 Hawk являлся основным зенитным комплексом США и стран НАТО.

Третью модификацию ЗРК HAWK, используемую украинскими Силами обороны, начали разрабатывать в 1983 году, а на вооружение армии США она поступила в 1989-м. Тогда обновили компьютерное оборудование и программное обеспечение для большинства компонентов ЗРК. Также был введен новый радар непрерывного волнового наблюдения, добавлена возможность обнаружения цели при одном сканировании и обеспечена функция противодействия групповым атакам благодаря одновременному перехвату нескольких целей низкого уровня.

Комплекс имеет в своем составе зенитную батарею с двумя огневыми подразделениями, каждое из которых имеет три мобильных пусковых установки. Пусковые устройства могут быть как самоходными, так и прицепными. На каждой установке размещены по три зенитных ракеты MIM-23. Также в состав батареи входят разные радиолокационные системы, мобильный пункт управления и вспомогательные машины.

Системы ПВО HAWK в Украине

О передаче Украине комплексов HAWK минувшей осенью заявила Испания – речь шла о шести пусковых установках. Тогда же 64 военных отправились на учебу на Пиренее. В октябре этого года официальный Мадрид принял решение передать Украине еще 6 пусковых установок для ЗРК HAWK.

Однако не только Испания передает эти системы ВСУ. Активно вовлекаются в процесс, в том числе Соединенные Штаты. Осенью 2022 года ракеты MIM-23 для "ястребов" вошли в очередной пакет помощи от Вашингтона. В другом двухмиллиардном пакете, о котором США объявили в июне 2023-го, речь шла о передаче Украине систем ПВО HAWK и ракет к ним. Кроме того, США планировали приобрести у Тайваня списанные ЗРК Hawk, чтобы предоставить их Украине. Помимо Испании и Штатов о передаче для ВСУ систем HAWK заявлял и премьер Швеции.

Применение "ястребов" в Украине впервые продемонстрировали только в октябре этого года. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу американского зенитно-ракетного комплекса в ночь на 23 октября.

"Стопроцентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!", - написал Олещук.

Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели HAWK в 85%. Однако в Воздушном командовании "Центр" выразили уверенность, что в руках специалистов по ВСУ эффективность комплексов будет еще выше.

Боевое применение ЗРК HAWK

Первое практическое применение HAWK произошло 5 июня 1967 г. в Израиле, говорится в материале АрмияInform. Впрочем, тогда батарея, защищавшая центр атомных исследований в Негеве, сбила израильский же самолет Dassault MD 450 Ouragan. Пилот погиб.

Полномасштабный боевой дебют комплексов состоялся во время т.н. "Войны на истощение" в 1967-70 г.г. между Израилем и арабскими странами Тогда батареи HAWK служили основой противовоздушной обороны Израиля. Первой боевой жертвой "ястребов" стал египетский Миг-21. Всего за время войны израильские HAWK сбили, по разным подсчетам 8-12 самолетов (в том числе Ил-28, Су-7, Миг-17 и Миг-21).

Самое массовое ЗРК HAWK применяли во время иранско-иракской войны 1980-1988 г.г. Тогда американское вооружение закупал шахский Иран. Как следствие, после исламской революции иранское ПВО базировалось именно на системах MIM-23 HAWK.

"В войне с Ираком они показали себя чрезвычайно эффективно. Иранцы особенно обращают внимание на оборону порта Аль-Фав 12 февраля 1986 года, когда оборонявшая гавань батарея HAWK случайно оказалась прямо на пути атакующих иракских самолетов — и сбила девять из них "В общей сложности иранские HAWK претендуют на 40 сбитых иракских самолетов (хотя эти данные не всегда подтверждены)… – и четыре сбиты ошибочно свои же иранские", – пишет АрмияInform.

Еще один иранский самолет сбил кувейтским HAWK, когда тот случайно нарушил воздушное пространство страны. Также "ястребы" использовали французские миротворцы в 1987-м, защищая столицу Чада от налета ливийских бомбардировщиков Ту-22.

Во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году у защитников было пять батарей HAWK, четыре из которых были захвачены войсками Саддами Хусейна и вывезены из страны. К тому времени, по данным Кувейта, их зенитные ракеты были сбиты 14 иракскими самолетами. Однако независимым образом было подтверждено только два поражения.

"Батареи HAWK активно разворачивались армией и Корпусом морской пехоты США во время войны в Ираке 1991 года, а также и в других операциях. Но, по иронии судьбы, именно принадлежавшие американцам HAWK так и не удалось совершить ни одного боевого выстрела", – говорится в материале.

Как работает ЗРК HAWK

Типичная батарея Phase III HAWK состоит из радара отслеживания импульсов, радара непрерывного волнового наблюдения, двух радаров освещения высокой мощности, одного центра распределения огня, одного передатчика-приемника "свой-чужой", трех гусеничных транспортно-заряжающих машин и шести цифровых пусковых . Весь комплекс координируется по командному пункту.

Если конфигурации радиолокационных средств Hawk имеют множество вариантов, то главный параметр ЗРК заключается в зенитной ракете МИМ-23. Дальность уничтожения целей достигает 45-50 км, максимальная высота поражения достигает 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха (817 м/с). Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения. Боевая часть – осколочно-фугасная.

Импульсный радар AN/MPQ-50 обеспечивает наблюдение за воздушным пространством и обнаружение целей на расстоянии до 100 км на средних и больших высотах, работает в любую погоду. Но низковысотный радар обнаружения целей помог реализовать возможность перехвата сразу нескольких целей одновременно в ближнем радиусе действия. Модернизированные версии ЗРК HAWK предназначены для перехвата ракет и дронов. Для комплекса цифровизировали, позволив одновременно перехватывать несколько целей среди воздушных аппаратов, летящих на низкой высоте.

Пусковая установка поддерживает до трех готовых к стрельбе ракет и активируется только в начале цикла огня. Если активировать кнопку огня в центре управления, одновременно выполняется несколько функций: пусковая установка возвращается на заданные углы азимута и места, подается питание для активации гироскопов ракеты, электронной и гидравлической систем, пусковая установка активирует двигатель ракеты и запускает ракету. Пусковая установка оснащена электронным отключением и датчиками, позволяющими вести огонь в любой ситуации.

ЗРК оснащен приемником системы определения "свой-чужой". Это очень важно, ведь у врага эта система работает не всегда. Так, в сентябре 2023-го оккупанты сбили в Запорожской области собственный истребитель Су-35.

Приблизительная стоимость комплекса составляет 15 миллионов долларов США.

Технические характеристики ракет МИМ-23 для комплекса HAWK

Разработчик – Raytheon Technologies (США),

Класс – "земля – воздух",

Двигатель – твердотопливный,

Скорость полета ракеты – 817 м/с,

Максимальная дальность перехвата – 40 км,

Минимальная дальность перехвата – 1 км,

Максимальная высота поражения цели – 20 км,

Минимальная высота поражения цели – 30 м,

Длина ракеты – 5,08 м,

Размах крыльев – 1,2 м,

Вес ракеты – 590 кг,

Масса боевой части – 54 кг,

Время развертывания с марша – 45 мин,

Приблизительная стоимость ракеты – 250 тыс. долларов

Преимущества и недостатки HAWK по сравнению с другими системами ПВО

Канал "Милитарный" отмечает, что комплексы третьего поколения HAWK по дальности и высоте поражения не проиграют таким системам как Бук-М1 и С-125 и все еще способны эффективно перехватывать большинство целей в украинском небе. Однако эти системы во многих странах считают устаревшими и снимают с вооружения. Именно необходимость расконсервации и восстановления является одним из недостатков системы. Чем старше будет Hawk, тем больше радиолокационных систем в него входит и тем сложнее их восстановить и обслуживать, пишет Defense Express.

"Милитарный" называет существенным недостатком систем HAWK возраст зенитных комплексов.

"Известно, что часть передаваемых комплексов оказалась нетрудоспособной. Некоторая часть запчастей к ЗРК дефицитна, в то время как потребность в них велика из-за износа систем. Гарантийные сроки ракет давно просрочены, а их ревизии не позволяют полностью избежать проблем при запуске. Соответственно, каждый выстрел будет связан с риском нештатного износа ракет, что заставляет дублировать эти ЗРК другими системами", – говорится в материале.

Кроме того, HAWK остается одноканальным комплексом, что ограничивает его потенциал. Каждый взвод батареи может одновременно наводить на цель только одну ракету, имея долгое время развертывания и свертывания (по меньшей мере по 30-40 минут).

Эти минусы, очевидно, не позволят полноценно использовать системы на фронте, однако они вполне подойдут для усиления ПВО городов и важных тыловых объектов, говорят военные эксперты.

"Если речь идет о необходимости перехвата таких целей, как крылатые ракеты и дроны-камикадзе, а не использование этого ЗРК как передового в прифронтовой зоне, то MIM-23 HAWK вполне может справиться с этой задачей", – отметил директор Defense Express Сергей Згурец.

Главным преимуществом ЗРК HAWK является массовость комплекса и огромный запас зенитных ракет на складах стран-союзниц.

"Он до сих пор находится на оснащении 10 стран и США имеют значительные запасы этих ЗРК. Это был самый массовый комплекс в странах НАТО и к нему есть значительный запас ракет - почти 40 тыс. Это означает, что у Украины нет проблем с ракетами до этого зенитно-ракетного комплекса и потому важно, что мы имеем возможность усиливать свою противовоздушную оборону этими ЗРК", – написал Згурец в статье Эспрессо.

Десятки тысяч изготовленных ракет позволят Украине в относительно короткие сроки построить широкую сеть противовоздушной обороны на основе "ястребов" с практически неограниченным запасом ракет для перехвата российских дронов и крылатых ракет. По крайней мере, в обозримой перспективе дефицит боеприпасов для HAWK не угрожает.