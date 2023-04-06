ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве в Украине, – командующий Объединенными силами ВСУ Наев
Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель) уже в Украине, они находятся на боевом дежурстве в Северной операционной зоне
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как отметили в командовании Объединенных сил ВСУ, Avenger – это система ПВО, которая выполняет задачи по выявлению и уничтожению средств воздушного нападения, таких как "шахеды" или крылатые ракеты врага.
"Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", – говорится в сообщении.
ЗРК оснащены тепловизионным прицелом, благодаря которому могут работать и днем, и ночью. Также техника вооружена ракетами Stinger, также имеет крупнокалиберный пулемет Browning AN/M3. Управляют системами бойцы, прошедшие подготовку в Германии.
- О том, что украинскую ПВО усилят американские системы Avenger, командование Воздушных сил ВСУ сообщало в ноябре 2022 года.
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