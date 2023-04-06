Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметили в командовании Объединенных сил ВСУ, Avenger – это система ПВО, которая выполняет задачи по выявлению и уничтожению средств воздушного нападения, таких как "шахеды" или крылатые ракеты врага.

"Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", – говорится в сообщении.

ЗРК оснащены тепловизионным прицелом, благодаря которому могут работать и днем, и ночью. Также техника вооружена ракетами Stinger, также имеет крупнокалиберный пулемет Browning AN/M3. Управляют системами бойцы, прошедшие подготовку в Германии.