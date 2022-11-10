Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пакет включает:

ракеты для систем ПВО HAWK;

4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

21.000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

10.000 120-мм минометных мин;

100 высокомобильных машин (HMMWV);

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптику и более 20.000.000 патронов к нему;

взрывная техника и средства защиты от холода.

Ранее о новом пакете помощи на брифинге заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он сообщил, что пакет помощи будет включать "важный вклад в противовоздушную оборону".

Так, США предоставят Украине системы противовоздушной обороны Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Соединенные Штаты также пришлют ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk. Это дополнит помощь от Испании, недавно передавшей Украине четыре системы ПВО HAWK, а также направит в Украину еще две единицы.

Советник Байдена уточнил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, переданные Украине уже союзниками США.

"На прошлой неделе, когда я был в Киеве, я имел возможность обсудить непосредственно с президентом Владимиром Зеленским и его командой на месте, в чем именно нуждается Украина для сильнейшей позиции на поле боя. Усиление ПВО играет существенную роль для Украины на фоне использования Россией крылатых ракет и иранских дронов для атак на критическую гражданскую инфраструктуру", – добавил он.

Глава Секретариата президента Андрей Ермак тоже в телеграмм сообщил о новом пакете помощи от США:

"Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $400 миллионов для Украины, который включает в себя системы ПВО "Avenger" и ракеты для ЗРК "Hawk".

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