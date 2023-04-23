Зрители принципиально идут на просмотр украинского кино, чтобы поддержать отечественный кинематограф, – артменеджер Тарасенко
Артменеджер "Планеты Кино" Станислав Тарасенко рассказал, что большой спрос на украинское кино обусловлен стремлением зрителей поддержать отечественный кинематограф
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Если говорить о феномене посещаемости украинских фильмов, то здесь есть несколько факторов одновременно. В первую очередь, достаточно большое количество зрителей идут на украинские фильмы, чтобы поддержать отечественный кинематограф. Это можно назвать даже принципиальной позицией. Я не вижу в этом ничего плохого и хорошего. Это просто отличный факт, который добавляет нам возможности для развития", - пояснил Тарасенко.
Артменеджер подчеркнул, что многие режиссеры положительно используют войну в Украине для создания фильмов.
"Похожая ситуация была после Майдана в 2014 году. Тогда много документальных фильмов о революции попадало на кинофестиваль. Поскольку был большой взгляд на события в Украине. Это действительно шанс для многих режиссеров. То же самое происходит и сейчас", - добавил он.
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