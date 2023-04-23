Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если говорить о феномене посещаемости украинских фильмов, то здесь есть несколько факторов одновременно. В первую очередь, достаточно большое количество зрителей идут на украинские фильмы, чтобы поддержать отечественный кинематограф. Это можно назвать даже принципиальной позицией. Я не вижу в этом ничего плохого и хорошего. Это просто отличный факт, который добавляет нам возможности для развития", - пояснил Тарасенко.

Артменеджер подчеркнул, что многие режиссеры положительно используют войну в Украине для создания фильмов.

"Похожая ситуация была после Майдана в 2014 году. Тогда много документальных фильмов о революции попадало на кинофестиваль. Поскольку был большой взгляд на события в Украине. Это действительно шанс для многих режиссеров. То же самое происходит и сейчас", - добавил он.