Зрителей украинских фильмов стало меньше, - кинокритик
Кинокритик Станислав Тарасенко считает, что меньше людей сейчас могут просто так пойти на украинское кино
Об этом он сказал в блоке "Культура с Леной Чичениной" на Еспресо.TV.
"Что касается проката любого украинского фильма - это аудитория и реклама. У кого-то из режиссеров есть свои подписчики, и это все реально работает, потому что когда мы говорим о массовом зрителе - это в принципе и есть украинский зритель. Есть небольшая тусовка, люди, которые друг друга знают, - они всегда пойдут. Но это 1% от того зрителя, который мог бы пойти, нужно работать с 99%", - заявил критик.
Он сказал, что украинцы сейчас ходят в кино.
"Что случилось с "Дом Гуччи" - 17 млн грн за 4 дня, "Дюна", "Человек-паук", какие перепродажи. Люди готовы ходить, вопрос в том, что коронавирус ускорил процесс и он отбил тех зрителей, которые раньше просто могли пойти на украинское кино, сегодня их стало меньше. И это не паника и не сигнал тревоги, их реально стало меньше и сейчас стало тяжелее вытащить человека из дому и провести в кинотеатр", - считает он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное