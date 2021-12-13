Зрителей украинских фильмов стало меньше, - кинокритик

Об этом он сказал в блоке "Культура с Леной Чичениной" на Еспресо.TV.



"Что касается проката любого украинского фильма - это аудитория и реклама. У кого-то из режиссеров есть свои подписчики, и это все реально работает, потому что когда мы говорим о массовом зрителе - это в принципе и есть украинский зритель. Есть небольшая тусовка, люди, которые друг друга знают, - они всегда пойдут. Но это 1% от того зрителя, который мог бы пойти, нужно работать с 99%", - заявил критик.



Он сказал, что украинцы сейчас ходят в кино.



"Что случилось с "Дом Гуччи" - 17 млн грн за 4 дня, "Дюна", "Человек-паук", какие перепродажи. Люди готовы ходить, вопрос в том, что коронавирус ускорил процесс и он отбил тех зрителей, которые раньше просто могли пойти на украинское кино, сегодня их стало меньше. И это не паника и не сигнал тревоги, их реально стало меньше и сейчас стало тяжелее вытащить человека из дому и провести в кинотеатр", - считает он.

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