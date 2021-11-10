"Зрада отменяется": Кулеба сообщил, что Бельгия сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Бельгия сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter .
При этом министр также назвал "противоречивой" информацию о том, что Бельгия не будет пускать украинских граждан даже при наличии сертификата о полной вакцинации от COVID-19.
"Раньше в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", - написал Кулеба.
Все граждане Украины могут приезжать в Бельгию независимо от цели при полной вакцинации от коронавируса.
- Напомним, ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для туристических поездок. При этом каждая страна ЕС самостоятельно решает закрывать ли гражданам Украины въезд.
- 9 ноября, на сайте МИД появилась информация о том, что украинские граждане смогут попасть в Бельгию только по "уважительным" причинам. К таким причинам не относились путешествия, даже при наличии сертификата о полной вакцинации.
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