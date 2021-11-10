"Зрада отменяется": Кулеба сообщил, что Бельгия сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter .

При этом министр также назвал "противоречивой" информацию о том, что Бельгия не будет пускать украинских граждан даже при наличии сертификата о полной вакцинации от COVID-19.

"Раньше в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", - написал Кулеба.

Все граждане Украины могут приезжать в Бельгию независимо от цели при полной вакцинации от коронавируса.