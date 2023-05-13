Зозуля раскритиковал Шевченко, который сел рядом с русофилом Джоковичем на матче ЛЧ между "Миланом" и "Интером"
Украинский футболист Роман Зозуля возмутился, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем на матче Лиги чемпионов между итальянскими "Миланом" и "Интером"
Об этом Зозуля написал в Instagram .
Таким образом футболист и волонтер отреагировал на то, что обладатель "Золотого мяча" смотрел полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером", сидя на трибунах рядом с обвиняемым в пророссийских взглядах Джоковичем.
"Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Когда ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то помимо записи промороликов на тебе лежит еще и репутационная ответственность и уже не личная, а за всю страну", - подчеркнул Зозуля.
По его мнению, сознательный украинец не сел бы рядом с сербским теннисистом.
"Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенно пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!" – возмутился Зозуля.
Он также напомнил, что Джокович выступает за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии в международные соревнования.
"Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец, как бы это сказать помягче, - активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из РФ и Беларуси в спорт?Очевидно, что знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, ведь они были бизнес-партнерами до ноября 2022 года", - продолжил Зозуля.
Он назвал поведение Шевченко "ситуативным патриотизмом".
"Почему-то Андрей Николаевич упрямо делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Такой себе ситуативный патриотизм. Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш посол тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?!" – спросил Зозуля, выступающий за испанскую "Райо Махадаонду".
- 25 января болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича устроили во время матча Открытого чемпионата Австралии акцию в поддержку России .
- 10 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Интер" победил "Милан" со счетом 2:0.
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